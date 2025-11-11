ph: B. Pagliara
BASKET C/m – A9 Nardò non si ferma più: steso anche il Monopoli
Sesta vittoria consecutiva per la Pallacanestro A9 Nardò, che si impone 63-80 sul campo dell’AP Monopoli e resta sola in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una partita intensa, aperta nel segno di un primo quarto dominato dai neretini, che partono fortissimo trascinati da uno Stonkus in serata di grazia, autore di 23 punti e di un avvio devastante. L’unico brivido arriva dopo pochi minuti, con l’infortunio di Gramazio che interrompe l’entusiasmo iniziale, ma non la convinzione.
Il Nardò chiude avanti il primo tempo (33-41) e nella ripresa continua a tenere alto il ritmo, nonostante il ritorno dei padroni di casa fino al -3 nel terzo quarto. Ma quando la partita sembra riaprirsi, i ragazzi di Coach Battistini rispondono da squadra vera, firmando un ultimo quarto perfetto: difesa solida, transizione veloce e un parziale che vale un altro trionfo.
(US A9 Nardò)
IL TABELLINO
AP MONOPOLI-PALLA9 NARDÒ 63-80
(16-27, 33-41, 56-59)
AP Monopoli: Arancibia 15, Prete 14, John 11, Lamanna 9, Preite 6, Martinelli 5, Ravelli 3, Bruni ne, Annese ne, Lazzari ne, Dibello ne, Ruggieri ne. All. Battistini.
Pallacanestro A9 Nardò: Stonkus 23, Barel 16, Tinto 12, Kebe 12, Zustovich 9, Facciolà 8, Gramazio 0, Montinaro 0, Francone n.e., Fortezza n.e., Poletti n.e. All. Romano.
1° Arbitro: Agresta Emanuele; 2° arbitro: Grossi Antonio Pio