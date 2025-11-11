foto: Sall (Nardò): una giornata di squalificaph: Coribello
SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 09.11.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo l’undicesima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Ammenda di 200 euro
C.D. FASANO: Carmelo Dantona (2)
FERRANDINA: Obed Asare (1)
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Felipe Estrella Galeazzi (2)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Ammenda di 100 euro; Elia Giampà (1); Jacopo Russo (1)
HERACLEA: Fares Ben Rahem (1)
MANFREDONIA: Lamin Jallow (1)
MARTINA:
NARDÒ: Ndiaga Sall (1)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE: Gioacchino Galeotafiore (1); Donato Solaro (1)
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: