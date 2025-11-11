VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Serie D: risultati 09.11.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 7): Melendugno-Costa Volpino 3-0, Marsala-Club Italia 3-1, Concorezzo-Roma 0-3, Trentino-Messina 1-3. Riposa Casalmaggiore.

CLASSIFICA: Costa Volpino 16 – Trentino 14 – Roma, Melendugno 12 – Marsala 10 – Messina 8 – Concorezzo 7 – Club Italia 5 – Casalmaggiore 3.

PROSSIMO TURNO (15-16/11): Trentino-Melendugno, Costa Volpino-Club Italia, Marsala-Roma, Messina-Casalmaggiore. Riposa Concorezzo.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Fasano-Offanengo 1-3, Imola-Modena 3-2, Altafratte-Talmassons 1-3, Altino-Altamura 2-3, Busto Arsizio-Valsabbina 3-1.

CLASSIFICA: Talmassons 18 – Altafratte 17 – Valsabbina 15 – Altino 13 – Offanengo 10 – Altamura 8 – Imola, Fasano, Busto Arsizio 7 – Modena 3.

PROSSIMO TURNO (16/11): Offanengo-Altino, Modena-Altafratte, Talmassons-Fasano, Altamura-Busto Arsizio, Valsabbina-Imola.

—

VOLLEY A2m

RISULTATI (giornata 4): Taranto-Pordenone 0-3, Brescia-Pineto 3-1, Aversa-Ravenna 0-3, Siena-Cantù 3-1, Catania-Fano 3-1, Portoviro-Lagonegro 2-3, Macerata-Sorrento 0-3.

CLASSIFICA: Brescia 11 – Pineto, Pordenone, Ravenna, Aversa 9 – Catania 7 – Siena 6 – Lagonegro 5 – Macerata, Portoviro, Sorrento 4 – Fano, Taranto 3 – Cantù 1.

PROSSIIMO TURNO (16/11): Pordenone-Macerata, Brescia-Taranto, Pineto-Catania, Fano-Siena, Cantù-Ravenna, Sorrento-Portoviro, Lagonegro-Aversa.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Modica-Reggio Calabria 0-3, Sabaudia-Castellana 1-3, Campobasso-Gioia del Colle 3-1, Galatone-Aurispa LE 3-1, Terni-Napoli 3-0.

CLASSIFICA: Castellana Grotte, Campobasso 8 – Reggio Calabria 7 – Sabaudia 5 – Terni, Modica 4 – Aurispa Lecce, Galatone 3 – Gioia del Colle 2 – Napoli 1.

PROSSIMO TURNO (16/11): Reggio Calabria-Campobasso, Gioia del Colle-Sabaudia, Aurispa Lecce-Terni, Castellana Grotte-Modica, Napoli-Galatone.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv perde il derby salentino con Galatone 3-1. La 3a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca prevede il derby salentino tra Aurispa Dfv e Green Volley Galatone, quest’ultima ospitante nel nuovo Palazzetto di recentissima inaugurazione. Coach Giuseppe Ambrosio si affida al seguente sestetto: gli schiacciatori Zornetta e Orto, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. Inizia subito forte la Green Volley Galatone che, sul 5-1, impensierisce mister Ambrosio e lo spinge al primo timeout. Orto e Zornetta recuperano qualche punto, ma i padroni di casa sono già in partita e allungano con Padura Diaz. L’ace di Musardo manda coach Ambrosio al secondo timeout per porre rimedio all’offensiva di Galatone, ma i biancoverdi rimpinguano il vantaggio. Marsella sostituisce Bernardis, i padroni di casa però insistono ad imporre il loro ritmo con un altro ace. La situazione non cambia neanche dopo l’ingresso in campo di Quarta e Murabito. Aurispa Dfv subisce gli attacchi avversari senza possibilità di reazione, eccetto un paio di punti di Orto che rendono meno evidente il distacco. La reazione di Aurispa Dfv tarda ad arrivare e Galatone chiude il set con un netto 25-12.

Il secondo set si apre con l’ottimo servizio di Musardo, interrotto però dall’attacco dal centro di Mellano e dalla successiva diagonale di Orto. Il break di Aurispa Dfv spinge coach Licchelli al primo timeout (2-4) e la reazione si concretizza con Galatone che trova il pari (4-4). Orto ci prende gusto, Zornetta trova il mani out e Bernardis riprende a distribuire nel migliore dei modi, permettendo anche a Cavasin di trovare la diagonale giusta (5-7). Set molto più equilibrato, si gioca punto su punto. Coach Ambrosio cambia il libero: Aidan Kit Russo rileva Donati. Il lungo turno al servizio di Bernardis consente ad Aurispa Dfv di portarsi sul +4, mandando coach Licchelli al secondo timeout (6-10). Il botta e risposta non stravolge le cose e Aurispa Dfv mantiene i 4 punti di vantaggio (11-15). L’asse Bernardis-Orto si fa sempre più redditizia, Grottoli comincia a martellare dal centro e il vantaggio ospite resta invariato (16-20). Il muro di Cavasin è decisivo su Frage, poi altro monster block di Bernardis, ma serve la diagonale di Zornetta per chiudere il set (20-25).

Cavasin apre il terzo set con tre attacchi potenti ma Galatone rimane a distanza di sicurezza (3-5). I padroni di casa alzano il muro, rimontano lo svantaggio e con un attacco di Padura Diaz trovano il pari (9-9). Bernardis vince una contesa a rete, Orto trova l’ace e coach Licchelli chiama timeout (10-12). Padura Diaz e Cavasin insistono nel botta e risposta sfruttando tutte le caratteristiche del loro repertorio, poi sale in cattedra Zornetta che prima attacca una pipe e poi trova l’ace, costringendo coach Licchelli al secondo timeout (14-17). Grottoli è una sentenza dal centro: conquista due punti di fila con Zornetta che insiste con il suo lunghissimo turno di battuta (14-19). Bernardis imbecca Orto che non sbaglia la diagonale ma Aurispa Dfv commette qualche errore in ricezione, si fa avvicinare da Galatone e coach Ambrosio ricorre al timeout (19-21). I biancoverdi accorciano ulteriormente, Orto ripristina le distanze con una diagonale stretta ma Padura Diaz trova l’ennesimo attacco vincente e il -1. Altro timeout di coach Ambrosio: le due squadre vanno ai vantaggi e Galatone riesce a portare a casa il set sfruttando un errore avversario (27-25).

Quarto set sostanzialmente equilibrato dopo i primi scambi, ma con la Green Volley Galatone avanti di un punto (5-4). Zornetta viene murato e coach Ambrosio inserisce Mazzone al suo posto. Il muro di Grottoli è la risposta alla diagonale di Giuliani, quindi break di Galatone con il mani out di Padura Diaz e l’ace di Musardo (10-8). Mazzone va a referto con il primo punto di giornata e Cavasin regala la parità con un ace (10-10). Altro ace di Frage, poi rimonta di Aurispa Dfv con la pipe di Mazzone e il successivo muro di Grottoli (13-14). Timeout di coach Licchelli e altro ribaltone: due errori degli ospiti consentono a Galatone di spingersi sul +2 e coach Ambrosio va al timeout (16-14). Aurispa Dfv di nuovo avanti grazie ai muri di Grottoli e Mazzone (16-17). Dopo il timoeut di coach Licchelli ennesima contro reazione con Giuliani che rimanda sul +2 i suoi e coach Ambrosio al timeout (19-17). Si lotta punto su punto, ma una decisione controversa e un’espulsione ai danni di Mazzone per proteste rimescola ulteriormente le carte. Il vantaggio di Galatone diventa incolmabile e il match point arriva sull’errore di Orto (25-22).

IL TABELLINO

Green Volley Galatone – Aurispa Dfv 3-1

(25-12; 20-25; 27-25; 25-22).

Green Volley Galatone: De Giorgi, Giuliani 9, Musardo 10, De Col 3, Padura Diaz 20, Barone(L), Kindgard 2, Passari, Colaci, Muscatello(L) Frage 18, Miraglia, Caciagli 4, Cremoni. All. Licchelli.

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 4, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 3, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 11, Alberto Cavasin 9, Edoardo Murabito 1, Simone Orto 10, Luciano Zornetta 8, Daniele Mellano 6, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Arbitri: Di Bari, Resta.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 5): Valdiano-SG Terzigno 3-0, NV Polignano-Casoria 3-1, Molfetta-Termoli 3-0, Marcianise-San Vito Mesagne 0-3, Cus Bari-Leverano 3-0, Bisignano-Casarano 0-3, Praia-Pag Taviano 0-3.

CLASSIFICA: Molfetta, Pag Taviano 15 – Cus Bari, NV Polignano 12 – Casoria 11 – Valdiano 10 – LS Casarano 8 – Marcianise 6 – Leverano, San Vito Mesagne 4 – SG Terzigno, Praia 3 – Bisignano, Termoli 1.

PROSSIMO TURNO (16/11): Valdiano-Polignano, Casoria-Molfetta, San Vito Mesagne-Cus Bari, Casarano-Marcianise, SG Terzigno-Pag Taviano, Leverano-Bisignano, Termoli-Praia.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 5): Nardò-Faam Matese 3-1, Napoli-Isernia 1-3, Monopoli-Capurso 1-3, Volare BN-Salerno 0-3, Monteroni-Cerignola 3-2, Bari-Arabona 1-3, Pescara-Fiamma Torrese 2-3.

CLASSIFICA: Nardò, Arabona, Isernia 12 – Monteroni 10 – Salerno, Bari 9 – Cerignola, Capurso 7 – Napoli, Monopoli, Volare BN 6 – Faam Matese, Fiamma Torrese, Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (16/11): Nardò-Napoli, Isernia-Monopoli, Salerno-Monteroni, Arabona-Volare BN, Faam Matese-Fiamma Torrese, Cerignola-Bari, Capurso-Pescara.

(US DV Nardò, Giuseppe Spenga) – Appena una settimana fa, ad Isernia contro la prima della classe, la Dream Volley aveva vinto e convinto; domenica scorsa, tra le mura amiche, le ragazze capitanate da Martina Gorgoni hanno vinto contro una Faam Matese quest’anno in crisi di risultati, ma convinto un po’ meno. Lo sosteniamo fin dalle prime battute: quando questa squadra maturerà la piena consapevolezza delle sue potenzialità, allora diventerà davvero dura giocarci contro. Nel frattempo, siccome noi siamo spettatori pazienti e ci sono tecnici esperti come la coach Cristina Laudisa e Alessio Giaffreda, unitamente ad uno staff di primissimo ordine, che lavorano ogni settimana per raggiungere questo obiettivo, siamo certi di stare in ottime mani. E perciò andiamo avanti fiduciosi.

CRONACA – Il 3-1 che porta in dote altri tre punti ed una splendida vetta in classifica matura dopo due ore e sei minuti di gioco tosto, che vede opposta alle granata una Faam Matese la quale non smentisce le credenziali con le quali l’avevamo presentata alla vigilia: squadra tutt’altro che remissiva, anzi, combattiva come non mai, grazie alle incursioni aeree di giocatrici del calibro delle gemelle Ascensao e della Jotov, autentiche spine nel fianco, sempre attive e pronte a far male; autrici per buona parte del match di una fase di ricezione impeccabile con un’ottima Rinaldi e di costruzione sotto rete sempre ben articolata, con buone trame imbastite dalla Vendramini e dalla Avecone.

Le neretine per lunghi tratti sono apparse un po’ sottotono, in alcuni frangenti hanno subìto la veemenza delle avversarie che, lo immaginavamo, a dispetto di una classifica fin qui ancora deficitaria, hanno sfoggiato a Nardò una prestazione secondo noi più che buona.

IL NOSTRO FORTINO INESPUGNABILE – Ma al Pala “Andrea Pasca” non si passa. Non ci riuscì lo scorso anno, Matese, quando all’apice di una forma che gli fece disputare i play off promozione venne a Nardò e lasciò tre punti, col medesimo risultato di 3-1; non ci riesce neppure quest’anno, nonostante alcune battute a vuoto e qualche errore di troppo delle ragazze di casa. A fare la differenza un pubblico sempre caloroso e il solito carattere, quella sensazione di sottofondo di riuscire a ritrovare la strada maestra anche quando le cose non sembrano andare per il verso giusto.

Vittoria ampiamente sudata…e non solo per colpa dello scirocco, che pure ha costretto gli sfortunati addetti alla pulizia del parquet a fare gli straordinari. Quando nel quarto set, quello decisivo, Siria Tarantino e Sara Della Corte sono salite in cattedra, con muri efficaci e schiacciate vincenti, non ce n’è stato più per nessuno; la Halla era già da tempo che provava a piazzare le sue fucilate, con sempre maggiore efficacia; anche Martina Gorgoni (qualche sbavatura di troppo nella prima parte della gara) è andata a crescere nel finale; gli inserimenti di Erika Caramuscio (grande partita per lei, a nostro parere, nel compito non facile di sostituire l’infortunata Antonaci) e di Alessandra Zaccaria in corsa hanno dato continuità alla battuta; Mara Tamborrino ha ricominciato a ricevere in maniera impeccabile e la sorella Giorgia, in fase di palleggio, ha potuto giocare palloni sempre più di qualità. Perché, in fondo, al di là delle alchimie che le nostre menti da tifosi elaborano nelle loro improbabili lavagnette mentali, la pallavolo è uno sport in cui se sei efficace nei fondamentali hai già fatto più della metà dello sforzo.

LE INTERVISTE – Abbiamo chiesto alla coach Cristina Laudisa di concederci qualche impressione su questa difficile gara. La sua risposta, sempre molto ponderata, non si è fatta attendere: “Ci aspettavamo una partita ostica e così è stata” – ci spiega – “perché Matese è una squadra in continuo miglioramento. Abbiamo iniziato con un piglio meno deciso rispetto a sabato scorso: troppi errori ed incertezze hanno minato il nostro gioco. Nonostante ciò non ci siamo perse: nella difficoltà ognuno ha fatto il suo”.

Trovano quindi conferma nelle parole dell’esperta coach di Nardò le nostre impressioni sia sull’andamento incerto della squadra nella prima parte della gara, sia sulla buona prova di carattere messa in campo nella seconda per gettare il cuore oltre gli ostacoli. Parole ed impressioni che ricalcano anche il pensiero di un altro protagonista dello staff granata, Antonio Previdero, scoutman della Dream Volley, che così commenta la prestazione: “Sicuramente abbiamo disputato una partita difficile, contro una squadra indubbiamente ostica, con un potenziale importante. Portare a casa i tre punti non era facile e quindi siamo stati bravi, soprattutto nell’alimentare i picchi che abbiamo avuto nel corso del match e nel resistere ai momenti no, che pure ci sono stati, ed in cui non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, complice la bravura dell’avversario e, non da meno, le condizioni del campo, che hanno contribuito a minare la partita. Fortunatamente le ragazze sono riuscite ad adattarsi ed anche nei momenti difficoltà, penso al secondo set ed all’inizio del terzo, a far fronte comune. Sono tre punti importantissimi quelli conquistati quest’oggi, che non potevamo lasciare per strada. Perciò c’è grande soddisfazione per il risultato”.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 5): MSP Galatina-Lecce 2-3, CDM Astra Volley-Melendugno Calimera 3-0, San Cassiano-Surbo 3-0, NV Torre-Trepuzzi 0-3, Oria-Aurora BR 3-0, CDM Cutrofiano-Monopoli 3-0.

CLASSIFICA: San Cassiano 14 – Trepuzzi 13 – Aurora BR, CDM Cutrofiano 12 – Oria 11 – CDM Astra Volley 6 – Lecce 5 – F. Taviano, MSP Galatina 4 – NV Torre, Surbo, Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (16/11): San Cassiano-MSP Galatina, Lecce-F. Taviano, Melendugno Calimera-Surbo, Monopoli-NV Torre, Trepuzzi-Oria, Aurora BR-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 5): Lecce-Mottola 3-0, Grottaglie-Vibrotek 0-3, Frascolla-PSA Matera 0-3, Fasano-Parabita 3-0, Tricase-SB Galatina 3-1.

CLASSIFICA: Tricase 14 – Fasano 12 – Lecce, Vibrotek 11 – SB Galatina, PSA Matera 6 – San Pancrazio 5 – Parabita 4 – Grottaglie, Mottola 3 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (16/11): San Pancrazio-V. Tricase, Parabita-Grottaglie, Vibrotek-Frascolla, PSA Matera-Fasano, SB Galatina-Lecce.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 5): Ostuni-Appia 1-3, PSA Matera-V. Matera 3-2, Talsano-Spike Volley 3-0, Massafra-Sant’Elia 1-3, Putignano-SS Annunziata 3-2, Noci-Santeramo (oggi).

CLASSIFICA: Putignano, Appia 14 – Sant’Elia 12 – Noci 11 – PSA Matera 9 – Massafra 8 – V. Matera 6 – Santeramo, SS Annunziata 5 – Talsano 3 – Ostuni, Spike Volley 0.

PROSSIMO TURNO (16/11): Appia-Noci, V. Matera-Ostuni, SS Annunziata-Talsano, Spike Volley-Massafra, Sant’Elia-Putignano, Santeramo-PSA Matera.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 5): Sport & Friends-AR Spongano 0-3, Bee Lecce-Melendugno Calimera 3-0, Aradeo-Parabita 3-0, CDM Cutrofiano-Copertino 3-0, RV Ugento-V. Tricase 3-2.

CLASSIFICA: Copertino 13 – Spongano 12 – Copertino 11 – Bee Lecce 9 – Monteroni, RV Ugento 8 – Aradeo 6 – Sport & Friends 4 – Melendugno Calimera 3 – V. Tricase 1 – Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (16/11): Spongano-Monteroni, Melendugno Calimera-Sport & Friends, V. Tricase-Aradeo, Parabita-CDM Cutrofiano, Copertino-RV Ugento.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 5): Falchi Ugento-Castellana 3-1, Massafra-Avetrana 3-0, Tiger Squinzano-San Vito 1-3, SBV Galatina-Vis Squinzano 3-0, Materdomini-GS Ugento 2-3.

CLASSIFICA: GS Ugento, Falchi Ugento, Massafra 12 – SBV Galatina, San Vito 7 – Ruffano, Castellana, Vis Squinzano 6 – Avetrana 4 – Materdomini 2 – T. Squinzano 1 – STV Tricase 0.

PROSSIMO TURNO (16/11): Massafra-STV Tricase, Castellana-Avetrana, GS Ugento-T. Squinzano, San Vito-SBV Galatina, Vis Squinzano-Materdomini.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net