LECCE – Segnali di ripresa dalla Primavera: tris al Verona, ancora a segno Esteban

Seconda vittoria consecutiva, terza comprendendo anche il match di Coppa Italia e sesto risultato utile di fila in campionato. La Primavera del Lecce di mister Simone Schipa, dopo un avvio di campionato difficile, sembra dare segnali di ripresa.

L’ultimo è la netta vittoria colta domenica scorsa a Verona contro i gialloblù, rimasti in dieci dal 61′ per la doppia ammonizione di Szimionas. I giallorossi hanno sbloccato il punteggio a proprio favore con un rigore realizzato da Esteban (sesto gol in sette presenze, una media gol di quasi uno a partita) per poi raddoppiare poco dopo con Kovac e chiudere definitivamente i conti con Onyemachi, entrambi alla prima rete in campionato.

Il Lecce risale in classifica portandosi al 14° posto con 13 punti, con un margine di quattro lunghezze sulla zona playout e di sei sulla zona retrocessione diretta. La zona playoff, invece, è distante sette punti.

Il prossimo impegno sarà, alla ripresa, il match casalingo contro il Cagliari (penultimo) in programma domenica 23 alle ore 11.