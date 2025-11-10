FEMMINILE – Il Lecce Women concede il bis, strapazzato il Marsala a domicilio

Secondo successo consecutivo del Lecce Women. Dopo aver battuto la Pink Bari prima della sosta del campionato di serie C, ieri le giallorosse hanno concesso il bis espugnano il comunale “Lombardo Angotta” di Marsala con un netto 5-0. La partita si è messa subito in discesa per capitan D’Amico e compagne grazie alla rete messa a segno al primo minuto di gioco da Giada Megna, al primo centro stagionale: un sinistro imprendibile per il portiere delle siciliane. Poi al 5’ Chiara Guido ha sorpreso l’estremo difensore biancazzurro con un gran sinistro da fuori area, con il pallone che si è infilato all’incrocio dei pali. Quindi, al 16’, Serena D’Amico ha calato il tris mettendo alle spalle del portiere un assist di Fabiola La Donna. Stesse protagoniste al 30’ nell’azione del quarto gol del Lecce Women, con il capitano abile a liberare davanti al portiere l’attaccante foggiana, impeccabile nella conclusione. Ad inizio ripresa le giallorosse hanno chiuso i conti con la rete della palermitana di testa Alessia Alfano. Sul punteggio di 5-0 le salentine hanno pensato soprattutto a gestire l’ampio vantaggio, senza mai correre rischi in difesa.

Visibilmente soddisfatta al triplice fischio del direttore di gara, Vera Indino. “La squadra ha giocato un buon primo tempo – ha detto l’allenatrice del Lecce Women -. Avevamo deciso di partire molto forte e di aggredire nella propria metà campo le nostre avversarie. Le ragazze hanno seguito le indicazioni tanto è vero che siamo passate in vantaggio praticamente subito, quindi abbiamo messo al sicuro il risultato dopodiché abbiamo sprecato altre occasioni da rete. Nel secondo tempo avremmo potuto fare molto meglio, ma il terreno di gioco reso pesante dalla pioggia caduta nella notte e il risultato già largo ci hanno fatto perdere un po’ di lucidità e di conseguenza siamo state poco concrete. Nel complesso però sono molto soddisfatta della prestazione di tutte le ragazze che hanno affrontato il Marsala con la giusta mentalità. Ora avremo una settimana per preparare al meglio la partita di domenica, a Castrignano de’ Greci, contro la Salernitana, capolista a punteggio pieno. Affronteremo una corazzata allestita per conquistare la promozione in serie B, le campane sono molto forti in attacco e fin qui non hanno mai subito gol. Ci vorrà quindi un’impresa per fermare la corsa della capolista”.

(US Lecce Women)

IL TABELLINO

MARSALA-LECCE WOMEN 0-5

RETI: 1′ pt Megna, 5′ pt Guido, 16′ pt D’Amico, 30′ pt La Donna, 8′ st Alfano

MARSALA: Marsala: Barbara, Bahloul, Caporelli, Pisciotta, Sciacca, Guzzo (40’ st Adamo), Giacalone S. (20’ st Fodera), Randazzo, Musumeci, Pipitone, Di Napoli. In panchina: Giacalone G., Termine, Marino, D’Angelo. Allenatrice Valeria Anteri.

LECCE WOMEN: Prieto; De Vito (1’ st Porrino), Kull, Felline, Megna; Guido, Bertè (33’ st Carrapa); La Donna (12’ st Scardino), Labianca (16’ st Ingrosso Ingrid), Alfano (28’ st Renna); D’Amico. In panchina: Serio, Cudazzo. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Maiorana di Trapani.