LECCE – Chi parte e chi resta: il programma degli impegni internazionali dei giallorossi convocati

Si apre la finestra di impegni internazionali di novembre. Dopo lo 0-0 col Verona di sabato, mister Eusebio Di Francesco ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai suoi calciatori che si ritroveranno domani pomeriggio a Martignano.

Dalla prima squadra sono partiti in sei: Lassana Coulibaly, Tiago Gabriel, Francesco Camarda, Ylber Ramadani, Medon Berisha e Kialonda Gaspar.

Dalla Primavera: Jason Vescan–Kodor, Hjalte Laerke, Plamen Penev, Niko Kovac e Nemanja Milojevic.

Vediamo il programma degli impegni ufficiali dei calciatori del Lecce con le rispettive selezioni nazionali.

Coulibaly: Mali-Giordania (amichevole) 18/11 h 19.30;

Tiago Gabriel: R.Ceca-Portogallo U21 18/11 h 18 (QE);

Camarda: Polonia-Italia U21 14/11 h 18 (QE); Montenegro-Italia U21 18/11 h 18.30 (QE);

Ramadani e Berisha: Andorra-Albania 13/11 h 20.45 (QM); Albania-Inghilterra 16/11 h 18 (QM);

Gaspar: Angola-Argentina (amichevole) 14/11 h 17

—

Per la Primavera:

Jason Vescan-Kodor: Germania-Romania U20 14/11 h 15; Portogallo-Romania U20 17/11 h 18.30 (Elite);

Hjalte Laerke: Danimarca-San Marino U19 12/11 h 12.30; Danimarca-Svezia U19 15/11 h 18.30; Svizzera-Danimarca U19 18/11 h 18.30 (QE);

Plamen Penev: Bulgaria-Ungheria U19 12/11 h 17; Francia-Bulgaria U19 15/11 h 13; Far Oer-Bulgaria 18/11 h 17.30 (QE);

Niko Kovac: Bosnia-Norvegia U21 18/11 h 18 (QE);

Nemanja Milojevic: con l?under 19 slovena dall’11 al 14 novembre.

Da Domani, dunque, Di Francesco potrà lavorare con portieri Falcone, Samooja e Fruchtl;I difensori Ndaba, Perez, Veiga, Jean (infortunato), Kouassi, Gallo e Siebert; i centrocampisti Maleh, Helgason, Gorter, Marchwinski (infortunato), Pierret, Kaba; gli attaccanti Morente, Stulic, N’Dri, Banda, Sottil e Pierotti.