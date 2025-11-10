PROMOZIONE/B – Ostuni e Mesagne dettano il ritmo in vetta: i tabellini della 10ª giornata

Sono Mesagne e Ostuni a dettare il ritmo a tutti nel girone B di Promozione. Dopo la decima giornata l’Ostuni è al comando della classifica dopo aver collezionato la sesta vittoria consecutiva, l’ultima delle quali, netta, a Tricase. Non perde terreno il Mesagne che passa sul difficile campo di Taviano, portando a nove la serie di risultati utili consecutivi (sette vittorie e due pareggi). Per il Taviano, stop dopo sette partite consecutive a punti. Avanza lo Squinzano che s’impone nel derby col Trepuzzi, fanalino di coda della classifica. Bene anche il Manduria cui basta un gol per superare a domicilio il Carovigno (quarta sconfitta consecutiva). Dopo otto partite ritorna a vincere il Bagnolo che espugna Copertino. Quattro gol di uno scatenato Laena e il Leverano travolge il Matino, sempre più nei bassifondi di classifica e agganciato anche dal Putignano che s’impone sul Sava. Locorotondo batte Ginosa, rinviata per campo impraticabile AcayaRoca-Arboris Belli.

I tabellini della 10ª

ATL. TRICASE-OSTUNI 0-3

RETI: 18′ pt Balanda, 34′ pt Caruso, 6′ st Thiam

ATL. TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Coulibaly (24′ st Maiolo), Caracciolo (26′ st De Giorgi), Crisafulli, Cavalieri, Desiderato (1′ st Vatavu), Palumbo, Amico (11′ st Torsello), Ruibal (40′ st Martella), Graziano. All. Branà.

OSTUNI: Cocozza, Fernandez, Tamburrano, Narducci (9′ pt De Pasquale), Gomez, Semeraro, Balanda (7′ st Natola), Lettieri, Caruso (36′ st Frumento), Thiam (6′ st Bari), Sowe (20′ st Santoro). All. Bruni.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

CAROVIGNO-MANDURIA 0-1

RETI: 40′ pt aur. Bardaro

CAROVIGNO: Cervellera, Perrone M., Donia, Albano, Perrone A., Bardaro (45′ st De Simone), Kaba (7′ st Venere), Leobilla, Turco F. (7′ st Greco), Pichierri (24′ st Ganoshi), Turco M. (24′ st Scoditti). All. Di Serio.

MANDURIA: Di Serio, De MItri (4′ st Blanco), Donno, Solimeno, Stranieri, Zizzi, Siverio, Romano, Prinari, Diaz, Ndiaye. All. Tartaglia.

ARBITRO: Vozza di Bari.

TAVIANO-MESAGNE 1-2

RETI: 32′ pt Manta And. (M), 35′ st Manisi (T), 44′ st De Carlo (M)

TAVIANO: Palma, Aranda, Carrozza (32′ st Verri), Giannuzzi, Dorini, Pino, Caragnulo, Caputo (30′ st Coppola), Portaccio (13′ st Baclet), Manisi (41′ st Iurato), Gennari. All. Marino.

MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Diop, Ribezzi (26′ st Gningue L.), Ndiaye B., D’Amanzo, Manta And. (16′ st De Carlo), Ndiaye A., Ndom, Mbaki (41′ st Taveri), Manta Ale. (7′ st Assindi). All. Funaro.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

LEVERANO-MATINO 4-1

RETI: 1′ st Caiaffa (M), 8′ st, 30′ st, 45′ st e 49′ st Laena (L)

LEVERANO: Bardoscia, Dimastrigiovanni (28′ st Suppressa), Manca (30′ st Sanyang), De Luca, De Pascalis, De Carlo, Vaschetto, Spedicato, Magoia, Laena, Alemanni. All. Patruno.

V. MATINO: Cherillo, El Fattach, Monteleone (1′ st Caiaffa), De Vito, Maruccia, De Lorenzis, Marzo, Maraschio, Ciriolo, Garcia, Seclì. All. Grasso.

ARBITRO: Carolini di Bari.

COPERTINO-BAGNOLO 3-4

RETI: 6′ pt, 9′ st e 21′ st Afrune (B), 15′ pt Nestola (C), 33′ pt Ciccarese (C), 38′ pt Quarta (C), 29′ st Alessandrì (B)

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Leo, Mariano, Stella, Perrone, Ciccarese, Mazzotta (10′ st Della Bona), Quarta, Franco, Nestola. All. De Benedictis.

BAGNOLO: Provenzano, Tremolizzo, De Giorgi, Alessandrì, Ture, Chiri, Esposito, Lanciano (15′ st Aprile), Angelini, Afrune, Diop. All. De Icco.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

V. LOCOROTONDO-GINOSA 2-0

RETI: 11′ st Romanazzo rig., 38′ st Natale R.

V. LOCOROTONDO: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro, Napolitano, Fabiano, Chiochia, Palmisano (23′ st Gatto), Amatulli, Mirizzi, Vapore, Richella (32′ st Lippo). All. Malacari.

GINOSA: Laghezza, Fede, Lavazza, Coronese, Carlucci, Cimarrusti, Telesca, Faccini (30′ st Casucci), Molina (20′ st Secka), Panzarea, Villani (22′ st Basta). All. Delle Foglie.

ARBITRO: Di Leo di Barletta.

TREPUZZI-SQUINZANO 1-2

RETI: 19′ pt Campioto (T), 35′ pt rig. Cocciolo (S), 38′ st Pignataro (S)

TREPUZZI: Marchionna, Renna, Lorenzo, Iaia (38′ st Spagnolo), Miglietta, Scherif (23′ pt Giannuzzi), Campioto (27′ st Toraldo), Scardia, Soulo (19′ st Brindisino), Aguilar, Agui (36′ st De Marco). All. Epifani.

SQUINZANO: Partal, Tarantino, Nobile, Fruci, Greco, Iaia, Gueye, Cocciolo, Libertini, Pignataro (43′ st Gaudadiello), Ancora. All. Politi.

ARBITRO: Torre di Barletta.

R. PUTIGNANO-SAVA 2-0

RETI: 28′ pt Fornaro, 42′ st Laera

R. PUTIGNANO: Angelini, Calio, Nitti, Mezzapesa, Intini, Laera, Fornaro, Taddeo (10′ st Barletta), Di Cosola, Novelli, Colucci. All. Messina.

SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro, Napolitano, Fabiano, Chiochia (21′ st Amatulli), Palmisano, Lippo, Mirizzi, Vapore, Richella. All. Malacari.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.