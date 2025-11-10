ECCELLENZA – Brindisi e Taranto completano il filotto. Colpi esterni di Racale e Novoli: i tabellini della 14ª

Il Brindisi chiude il trittico di settimanale completando il filotto, battendo per 2-0 il Taurisano, città di origine del suo tecnico Totò Ciullo, e portandosi a 32 punti, conservando una lunghezza sul Bisceglie che passa di misura a Bitonto. Tris di vittorie anche per il Taranto che regola senza problemi il fanalino di coda Foggia Incedit. Di misura passa anche il Canosa a Galatina (terzo ko consecutivo), colpaccio Racale a Spinazzola: i biancazzurri di Sportillo sono quinti in zona playoff.

Dopo otto risultati utili consecutivi e quattro vittorie nelle ultime quattro partite, si ferma la corsa dell’Unione Calcio, surclassata in casa dal Novoli che non vinceva da cinque turni. Pareggi con gol tra Brilla Campi e Maglie e tra Ugento e Acquaviva. In coda il Mola si aggiudica lo scontro salvezza e avvicina il Massafra.

I tabellini della 14esima:

TARANTO-FOGGIA INCEDIT 5-0

RETI: 1′ pt e 40′ pt Aguilera, 2′ pt Monetti, 26′ pt Calabria, 34′ pt Hadziosmanovic

TARANTO: De Simone, Delvino, Konate, Derosa, Hadziosmanovic 823′ st Souare), Marino, Vukoja (4′ st Etchegoyen), Calabria (33′ st Di Paolantonio), Monetti (4′ st Labianca), Losavio, Aguilera (10′ st Malltezi). All. Danucci.

FOGGIA INCEDIT: Distadio D. (1′ st Sciretta), Rubino, Distadio S. (23′ pt Ambrosino, 16′ st Dembele), Kamara, Senatore, Coco, Stele, Joof, Suriano (12′ st Cortopasso), Ferrucci, Siclari (37′ st Cateniello). All. La Salandra.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

BRILLA CAMPI-A. TOMA MAGLIE 2-2

RETI: 26′ pt Layus (B), 28′ pt Guevara (M), 29′ pt Calò (B), 9′ st Oltremarini (M)

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca (22′ st Vantaggiato), Carrozzo, Milessi, Layus, Giglio, Calò, Flordelmundo (42′ st Mossolini), Cavaliere (29′ st Marti), Mariano (22′ st Cucci), Sasso. All. Calabuig.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Amato, Ongania, Guevara, Martina, Mutisi, Diaz (15′ st Legari), Duarte (1′ st Oltremarini), Bah, Alfarano. All. Giuliatto.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

(US Toma Maglie, Cristina Mariano) – La Toma Maglie si conferma una squadra gagliarda e con un cuore infinito. Contro il Brilla Campi di Matias Calabuig la formazione giallorossa rimonta due volte e sfiora anche la vittoria nel secondo tempo. Finisce 2-2 al “Trevisi” di Campi Salentina. Succede tutto o quasi nel primo tempo: marcano per i padroni di casa Flordelmundo e Calò, mentre Guevara e Oltremarini riagguantano il risultato. Alberto Giuliatto torna in panchina a guidare i suoi dopo le giornate di squalifica. La Toma, però, è orfana di Galvez e Fernandez. Catelli è confermato tra i pali, con Tecci e Guevara sulle fasce; Amato torna centrale assieme a Ongania. A centrocampo Diaz playmaker con Martina e Mutisi a supporto. Davanti Duarte con Alfarano e Bah a sostegno. La squadra di Calabuig arriva al match con la voglia di ritrovare la vittoria che manca da cinque giornate. In avvio di gara è il Maglie a tenere in mano il pallino del gioco. Prolungato possesso palla per gli ospiti, reso però inutile dalle buone chiusure del Campi. Dopo pochi minuti la Toma si spinge avanti, ma l’assistente di gara sbandiera un fuorigioco. I giallorossi di Giuliatto insistono ma con poca convinzione, con il Brilla costretto a ripartire. Al 12’ Alfarano viene servito da Tecci con un cross morbido: il 23 del Maglie si muove lungo la trequarti, ma si chiude lo spazio e perde il tempo per il tiro. Poco male, comunque, perché arriva la segnalazione di fuorigioco. Col passare dei minuti la squadra di Giuliatto prova a

mantenere il baricentro alto e riesce a conquistare un calcio d’angolo sul quale Martina impensierisce Alonso. Il Brilla Campi al 25’, però, si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato: pallone filtrante sul quale nessuno dei giocatori di casa si avventa. Due minuti dopo, però, il Brilla Campi ci crede e trova il vantaggio: punizione sulla trequarti per fallo di Diaz; deviazione in area di rigore e il pallone carambola oltre la linea di porta. Non passa neanche un minuto e il Maglie sigla il pareggio con Guevara alla prima rete stagionale. Tecci riceve da Mutisi, il terzino della Toma serve dall’altra parte il compagno di reparto che dai 40 metri disegna la parabola vincente che supera Alonso. Palla al centro e Brilla Campi di nuovo avanti con Calò che di controbalzo supera Catelli. Il ritmo non sembra voler calare. Il Maglie cerca il raddoppio e dunque il nuovo pareggio. Ci prova Guevara con un altro tiro dalla lunga distanza, sul quale, però, Alonso esce in presa alta. Sull’altro fronte protagonista Catelli su un’incursione del Brilla Campi. Nel finale di primo tempo padroni di casa più pericolosi, ma il risultato non cambia. Nella ripresa si parte con un pericolo per il Maglie, che regala un calcio di punizione sul quale Catelli non può nulla, ma arriva lo sbandieramento dell’assistente che salva gli ospiti. Si galvanizza il Brilla Campi, che al 7’ sfiora di nuovo il tris con un tiro che si spegne di poco a lato. Tre minuti dopo, però, ci pensa Oltremarini, entrato al posto di Duarte al primo del secondo tempo, a riportare il punteggio in parità. L’11 riceve palla sulla fascia destra e con un tiro a giro supera Alonso. Il Maglie adesso ci crede, mentre il Brilla Campi sembra aver risentito del pareggio. I giallorossi ospiti, infatti, riprendono a macinare gioco. Al 17’ ancora Oltremarini potrebbe decidere il match virtualmente e ribaltare il risultato. Il giocatore gallipolino viene servito sulla corsa, ma la difesa avversaria lo atterra, per la direttrice di gara è fallo in attacco. Dopo tre minuti tocca a Bah provare a centrare la porta: il 28 riesce a recuperare palla sul limite dell’area di rigore, ma il tiro finisce di poco a lato. Il Brilla Campi abbassa il baricentro cercando di chiudere gli spazi alla manovra magliese. Gli undici ospiti, invece, giocano con fraseggio ordinato e razionale senza forzare la giocata. L’ingresso di Legari porta maggiore ordine a centrocampo, ma soprattutto esperienza nella gestione del risultato e del pallino di gioco. E proprio su un lungo fraseggio Alfarano al 32’ ha l’occasione di andare a siglare il tris, ma Alonso salva tutto. Nel finale il Maglie opta per un gioco duro, consentendo al Brilla Campi di alzare il baricentro e di avvicinarsi nei pressi dell’area di rigore. Infatti proprio al 45’ arriva un’altra occasione per i giallorossi di casa, sul quale Catelli salva e rinvia in avanti. Un servizio che permette a Oltremarini di ricevere e tenere palla. L’11 però non si accorge del miglior posizionamento di Alfarano, libero da marcatura e tenta il tiro che viene deviato e smorzato dal difensore avversario. È l’ultima occasione del match che si chiude al 48’ sul pari. Toma Maglie ancora imbattuta, dunque, dal KO contro il Bitonto. Un punto che permette alla

squadra della presidente Paola Vella di godersi un buon ottavo posto proprio a pari merito con i neroverdi

—

UGENTO-ACQUAVIVA 2-2

RETI: 11′ pt Rivadero (U), 15′ st Albin Gomez (U), 27′ st Girardi (A), 43′ st Guglielmi (A)

UGENTO: Marzo, Macias, Boglic, Albin Gomez (44′ st Tavdgiridze), Dias, Martinez, Carrozzo J. (22′ st Scarlino), Regner (46′ st Schito), Carrozzo G., Rivadero, Pettorossi (17′ st Lollo). All. Di Michele.

ACQUAVIVA: Ditoma, Marrone (32′ st Carucci), Asselti (7′ st Garcia Reyes), Angelini (21′ st Fortunato D.), Patronelli, Colaci, Guglielmi, Ferrante, Pesce (25′ st Fortunato A.), Girardi (46′ st Rucci), Pucinelli. All. Solidoro.

ARBITRO: Albano di Taranto.

(US Ugento Calcio) – L’Ugento spreca tanto e cestina una vittoria che sembrava cosa fatta. Avanti di due reti a mezzora dalla fine la compagine di casa si fa raggiungere da un Atletico Acquaviva mai domo. Finisce 2-2 e i giallorossi salentini non riescono a risalire in classifica. Passa poco più di un minuto dall’inizio della gara e i locali si fanno vedere con un colpo di testa di Rivadero imbeccato da Boglic dalla sinistra. La risposta dell’undici allenato da mister Solidoro è un sinistro a incrociare controllato da Marzo. L’Ugento passa in vantaggio all’11. Jason Carrozzo combatte sulla sinistra, vince un contrasto ed entrato in area di rigore serve Rivadero sul secondo palo, tocco vincente e rete. L’Atletico Acquaviva guadagna campo a partire dal minuto 20’. E al 26’, il tiro di Pucinelli dal limite esce di poco alto sulla traversa. Al 28’ stessa azione del vantaggio, ma stavolta Rivadero spreca in maniera grave davanti alla porta. L’Ugento spinge ancora e cinque minuti più tardi è Albin Gomez a sfondare a sinistra: pallone per Regner, sinistro a giro e sfera che non trova la porta. La partita è viva, l’Acquaviva si fa vedere e va vicina al bersaglio grosso con Ferrante, il cui tiro dai 16 metri sbatte sul palo alla destra di Marzo. Sul finire di frazione, l’undici allenato da David di Michele non riesce a trovare il raddoppio. Regner ricambia l’assistenza a Albin Gomez, sfera ancora alta. A inizio ripresa sono gli ospiti a partire meglio, al 10’ un colpo di testa di un avanti scheggia la parte alta della traversa. Con il passare dei minuti, Emmanuel Martinez e compagni riprendono campo: Rivadero sprinta a destra ma non trova il guizzo per battere a rete. Il raddoppio ugentino arriva al quarto d’ora esatto. Sull’errore della difesa avversaria, Rivadero ruba palla ai 20 metri e serve Albin Gomez, destro chirurgico dello spagnolo che si insacca sul palo lontano. La partita sembra chiusa, ma l’Acquaviva non ci sta e già al minuto 20 crea un pericolo con un colpo testa di Guglielmi. La formazione barese riapre i giochi. Corre il 25’e l’Ugento non riesce a chiudere un’azione d’attacco, perde palla e la riconsegna agli ospiti: ripartenza letale e gol per accorciare le distanze di Girardi dal cuore dell’area di rigore. L’Acquaviva spinge forte, al 38’è Marzo a tenere in piedi i suoi con una respinta a tu per tu con l’attaccante avversario. Il pari beffa arriva al 43’. Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di Guglielmi. Sono 15 i punti in classifica per l’Ugento, domenica prossima trasferta in casa dell’Incedit Foggia.

—

N. SPINAZZOLA-RACALE 2-3

RETI: 2′ pt Arias (R), 37′ pt Di Pierro S. (A), 40′ pt Faye (S), 11′ st My (R), 31′ st Galan (R)

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro (30′ st Gabriele), Ermonio (44′ st Cucumazzo), Leone (13′ st Colonna), Ripanto, Pizzo, Di Pierro S. (30′ st Di Palma), Stefanini, Ferrero, Bonanno, Faye (23′ st Ousfar). All. Di Domenico.

RACALE: Colazo, My (23′ st Corvaglia), Pennetta, Pirretti, Galan, Sarmiento, Abatelillo (40′ st Vitale), Ria Nzuzi (16′ st De Donno), Arias (30′ st Carrino), Barbero, Perez. All. Sportillo.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

V. MOLA-S. MASSAFRA 1-0

RETI: 20′ pt rig. Altamura

VIRTUS MOLA: Colonna, Dell’Acqua (35′ st Pignataro), Radicchio, Ungredda, Natuzzi, Daniele, Amoruso, Massari, Capobianco, Altamura (25′ st Caradonna), Lorusso (25′ st Quarta). All. Doudou.

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino (32′ st Buzzi), Neris (20′ st Secondo), D’Arcante, Pinto (32′ st Tinelli), Ligorio (12′ st Sossa), Dell’Atti, Morisco (20′ st Caserta), Canigtano, Pentimone, Maiorino. All. Marasciulo.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

BITONTO-BISCEGLIE 0-1

RETI: 37′ st rig. Castro

BITONTO: Cozzella, Delgado (24′ st Dinielli), D’Alba, Maronitelli, Catalano, Milella (47′ st Mazzilli), Cutrone (12′ st Chacon), Napoli, Cafarella, Pelosi (27′ st Demichele), Palazzo. All. Zinfollino.

BISCEGLIE: Baietti, Ciurlo, Di Fulvio (1′ st Taccogna), Gonzalez, Visani, Traore (21′ st Castro), Martino, Cifarelli (8′ st Ricchiuti), Lavopa, Lopez, Sene (49′ st Martinez). All. Di Meo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

BRINDISI-TAURISANO 2-0

RETI: 26′ pt Mangialardi, 49′ st Burzio

BRINDISI: Antonino, Barrera, Gori (43′ st Perrone), Lanzolla, Mangialardi (38′ st Miggiano), Scoppa (10′ st Bernaola), Ferrari (28′ st Scaringella), Lobosco (20′ pt Mancarella), Benvenga, Carpineti, Burzio. All. Ciullo.

TAURISANO: Negro, Lezzi (46′ st Perdicchia), Romano, De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro, Quarta (22′ st Ponzo), Maiolo, Mingiano, Garcia, Caruso (37′ st Andrade). All. Oliva.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

UC BISCEGLIE-NOVOLI 1-5

RETI: 7′ pt e 38′ pt Duque (N), 29′ pt Tarantino (N), 31′ pt e 9′ st Mancarella (N), 43′ pt D’Elia (UC)

UC BISCEGLIE: Loiodice, Cappellari, Bufi (1′ st Monopoli, 26′ st Loseto), Bocchino, Farinola, Kone (21′ st Zinetti), D’ELia (14′ st Ngom), Diomande, Ramos (14′ st Soldani), Saani, Bonicelli. All. Rumma.

NOVOLI: Suma, Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, Leone, Tarantino (34′ st Natale), Valzano (41′ st Caporale), De Blasio, Duque (41′ st Ciucci), Mancarella, Ferreira. All. Luperto.

ARBITRO: Matranga di Palermo.

—

GALATINA-CANOSA 0-1

RETI: 32′ pt Caputo

GALATINA: Lauretti, Vergara, Vigliotti, Monteduro (38′ st Arnesano), Signore, Mengoli (6′ st Giglio), Macrì, Valentini, Goncalves (38′ st Candido), Martano (25′ st Da Silva), Castrì (25′ st Vantaggiato). All. Longo.

CANOSA: Tarolli, Gomes, Cafagna, Jimenez (20′ st Di Piazza), Strambelli (30′ pt Barrasso), Solano, Lamacchia, Caputo (16′ st Lanzone), Telera, Belladonna, Iagulli. All. De Candia.

ARBITRO: Guarino di Avellino.

—

POLIMNIA-GALLIPOLI 2-0

RETI: 21′ st Marasciulo, 27′ st Buonsante

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Divittorio, Nacci, Panebianco, Saliou (16′ pt Marasciulo), Zaccaria, Buonamico (18′ st Buonsante), Serafino (38′ st Mercurio), Romano (10′ st Dellino), Morleo (31′ st Gernone). All. Mancini.

GALLIPOLI: Menendez, Minnella, Schirosi, Vidal, Fernandes, Cardinale, Camacho (31′ st Sanchez), Beitia, Magalhaes (15′ st Denkovski), Gonzales, Paglialunga (35′ st Carrozza). All. Salvadore.

ARBITRO: Di Domenico di Isernia.