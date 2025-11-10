NARDÒ – Danno e beffa: i granata tornano da Francavilla in Sinni con un solo punto

Un cartellino rosso discusso ha cambiato volto alla partita e impedito al Nardò di conquistare tre punti ampiamente meritati. Al “Fittipaldi” di Francavilla, i granata sono stati raggiunti nel recupero dopo una prestazione autoritaria, vanificata da una decisione arbitrale apparsa eccessivamente severa.

La squadra salentina parte con il piglio giusto e sblocca il match all’8’ grazie al poderoso stacco di Addae su corner, dopo una prima parata di Ciardi su Sall. Il Nardò domina in lungo e in largo: Minerva sfiora il raddoppio all’11’, poi Sall e D’Anna creano più di un grattacapo alla difesa lucana. Solo gli interventi di Ciardi tengono in vita il Francavilla, miracoloso al 31’ sul sinistro di Sall.

Nel secondo tempo il copione non cambia, ma al 7’ arriva l’episodio che condiziona tutto: Sall viene espulso per un presunto fallo di reazione, una decisione che lascia perplessi giocatori e tifosi ospiti. In inferiorità numerica, il Nardò si chiude con ordine, contenendo senza affanni la sterile pressione dei padroni di casa.

Quando ormai la vittoria sembrava in cassaforte, in pieno recupero Skoric trova la zampata del pareggio sugli sviluppi di una rimessa laterale, dopo un’uscita provvidenziale di Ciardi su D’Anna. Un pareggio amaro per il Nardò, che vede sfumare nel finale una vittoria preziosa e forse meritata.

Domenica al “Giovanni Paolo II” arriverà la Virtus Francavilla.

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni, stadio “N. Fittipaldi”

domenica 09.11.2025, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 11

FRANCAVILLA IN S.-NARDÒ 1-1

RETI: 7′ pt Addae (N), 47′ st Storic (F)

FRANCAVILLA IN S. (4-3-3): Ciardi; Galletta (18′ st Ciaramella), Germinio, Martellotta, Musumeci; Gentile (20′ st Croce), Skoric, Visconti; Esposito, Da SIlva (35′ st Tedeschi), Cabrera (28′ st De Marco). All. Iannini.

NARDÒ (4-4-2): Galli, Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Elia (22′ st Tursi), Risolo, Addae, Garnica (22′ st De Luca); Sall, D’Anna. All. Donato (De Sanzo squalificato).

ARBITRO: Ambrosino di Torre del Greco.

NOTE: espulso Sall (N) al 7′ st per fallo di reazione.

