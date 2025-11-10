TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 4ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 4
(09.11.2025 h 14.30)
Atl. Melpignano-Choriana 2-3
Atl. Salve-Sannicola 4-0
GC Muro-Andrano Castiglione 3-0
LM Scorrano-Palmariggi 0-3
V. Neviano-AP Specchia 2-1
Riposa Cutrofiano AM
CLASSIFICA
Atl. Salve 12
V. Neviano 8
Palmariggi 7
LM Scorrano 6
GC Muro 6
Sannicola 6
AP Specchia 4
Choriana 4
Andrano Castiglione 4
Atl. Melpignano 0
Cutrofiano AM 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 5
(16.11.2025 h 14.30)
AP Specchia-GC Muro
Atl. Melpignano-LM Scorrano
Cutrofiano AM-Palmariggi
Choriana-Atl. Salve
Sannicola-V. Neviano
Riposa Andrano Castiglione