TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 4ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 4
(09.11.2025 h 14.30)
Alixias-Atl. Copertino 0-2
Kick Off Ac.-S. Guagnano 6-2
Lizzanello-S. Veglie 2-4
Merine-Calimera sospesa
Salento Soccer A.-V. Collepasso 2-1
Seclì-Club Salento Lecce 11-5
CLASSIFICA
S. Veglie 12
V. Collepasso 9
Atl. Copertino 9
Kick Off A. 7
Salento Soccer A. 7
Seclì 7
Alixias 6
Lizzanello 4
Merine 3
Calimera 1
S. Guagnano 1
Club Salento Lecce 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 5
(16.11.2025 h 14.30)
Alixias-Seclì
Club Salento Lecce-Kick Off Academy
Lizzanello-Merine
S. Guagnano-Salento Soccer A.
S. Veglie-Atl. Copertino
V. Collepasso-Calimera