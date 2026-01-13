VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 11.01.2026, classifiche, prossimi turn

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 17): Melendugno-Trentino 2-3, Costa Volpino-Club Italia 3-2, Roma-Marsala 3-2, Casalmaggiore-Messina 3-0. Riposa Concorezzo.

CLASSIFICA: Costa Volpino 40 – Trentino 32 – Melendugno 31 – Roma 30 – Messina, Concorezzo 16 – Marsala 15 – Club Italia 14 – Casalmaggiore 13.

PROSSIMO TURNO (18/01): Messina-Melendugno, Marsala-Concorezzo, Trentino-Roma, Costa Volpino-Casalmaggiore. Riposa Club Italia.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Altino-Offanengo 3-1, Altafratte-Modena 3-1, Fasano-Talmassons 3-1, Busto Arsizio-Altamura 1-3, Imola-Valsabbina 0-3.

CLASSIFICA: Valsabbina 40 – Altafratte 39 – Talmassons 38 – Fasano 27 – Altino 24 – Busto Arsizio, Altamura 23 – Imola 20 – Offanengo 16 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (18/01): Altamura-Offanengo, Modena-Busto Arsizio, Altino-Talmassons, Fasano-Imola, Valsabbina-Altafratte.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 14): Lagonegro-Pordenone 3-1, Portoviro-Ravenna 0-3, Macerata-Catania 3-0, Siena-Pineto 1-3, Taranto-Fano 1-3, Aversa-Cantù 3-0, Brescia-Sorrento 3-0.

CLASSIFICA: Pineto, Pordenone 32 – Ravenna 31 – Aversa 29 – Brescia 28 – Lagonegro 22 – Macerata, Fano, Siena 18 – Sorrento 17 – Catania 16 – Taranto 15 – Portoviro 10 – Cantù 8.

PROSSIMO TURNO (18/01): Sorrento-Taranto, Fano-Brescia, Pordenone-Aversa, Catania-Siena, Pineto-Portoviro, Ravenna-Macerata, Cantù-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

pausa

CLASSIFICA: Castellana Grotte 26 – Reggio Calabria 24 – Sabaudia 18 – Campobasso, Modica 16 – Gioia del Colle, Aurispa Lecce 15 – Galatone 8 – Terni 7 – Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): Castellana Grotte-Reggio Calabria, Galatone-Modica, Gioia del Colle-Aurispa Lecce, Sabaudia-Napoli, Campobasso-Terni.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 12): Uni Bari-Praia 3-0, Valdiano-Pag Taviano 0-3, SG Terzigno-SanVitoMesagne 0-3, D&F Caffè-Marcianise 2-3, Molfetta-Bisignano 3-0, Termoli-Casarano 0-3, Casoria-Leverano 3-1.

CLASSIFICA: Pag Taviano 35 – Molfetta 32 – Valdiano 25 – Uni Bari, D&F Caffè 23 – SanVitoMesagne 22 – Casarano 21 – Casoria 18 – Marcianise 15 – Leverano, SG Terzigno 13 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (18/01): Marcianise-Uni Bari, Praia-Casoria, SanVitoMesagne-Termoli, Bisognano-D&F Caffè, Casarano-SG Terzigno, Leverano-Valdiano, Pag Taviano-Molfetta.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 12): Monteroni-Pescara 3-2, Nardò-Fiamma Torrese 3-0, Faam Matese-Salerno 1-3, Napoli-Volare BN 3-2, Monopoli-Bari 3-0, Capurso-Arabona 3-1, Isernia-Cerignola 3-0.

CLASSIFICA: Nardò 33 – Isernia 28 – Capurso 27 – Arabona 26 – Salerno 25 – Monteroni, Monopoli 21 – Faam Matese, Cerignola 17 – Napoli 12 – Bari 10 – Volare BN 7 – Fiamma Torrese, Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (17/01): Volare BN-Monteroni, Pescara-Isernia, Salerno-Capurso, Bari-Napoli, Arabona-Faam Matese,Cerignola-Nardò, Fiamma Torrese-Monopoli.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Fuori il gelo, dentro il calore della passione: Nardò stacca il pass per la Coppa Italia.

Un meteo quanto mai glaciale, con temperature prossime allo zero; in contemporanea la partita di calcio allo stadio e di basket, a Barletta: chi ha deciso di trascorrere la domenica sera al Pala “Andrea Pasca” ha firmato un atto d’amore incondizionato verso la Dream Volley. E le ragazze hanno ripagato il loro splendido pubblico con una prestazione super: le granata di Coach Laudisa e Giaffreda restituiscono ai tifosi una partita perfetta, battono 3-0 l’Academy Fiamma Torrese e svettano più solitarie che mai in classifica, allungando a +5 sulla seconda e regalando la gioia di una matematica partecipazione ai quarti di finale della Coppa Italia.

Ma andiamo con ordine. Conviene partire dal sabato precedente, quando Capurso batte 3-1 Arabona, fin lì seconda in classifica, scavalcandola, e portandosi a tre lunghezze dalle neretine. Poco più su, grazie alla vittoria su Cerignola, troviamo Isernia: in un fazzoletto di soli 5 punti sabato sera ci sono 5 squadre, fotografia di un girone molto equilibrato. In testa il Nardò, che però deve ancora giocare la sua partita.

IL MATCH – Al Pala “Andrea Pasca” di Nardò è attesa la compagine di Torre Annunziata, che non sta attraversando un bel periodo, invischiata nei bassifondi della classifica: è il classico testacoda nel quale la capolista ha tutto da perdere. Tuttavia il capitano Martina Gorgoni e le sue compagne scendono in campo col piglio giusto. Il primo set scorre via fin troppo facilmente, con un parziale di 25-13 che lascia davvero poco spazio a qualsiasi commento: in campo sembra esserci la migliore Dream e, purtroppo, la peggiore Fiamma Torrese, incapace di opporre una vera e propria resistenza agli attacchi micidiali delle granata. La seconda frazione risulterà essere molto più combattuta: assistiamo infatti già dalle prime battute ad un calo di concentrazione delle ragazze di casa, forse causato dalla eccessiva confidenza con una partita che hanno pensato di potersi aggiudicare con eccessiva facilità; o, ipotesi più plausibile, perché le campane cominciano a cercare con maggiore insistenza qualche giocata vincente, che le riesce grazie soprattutto a Passante e Rojecka; piazzandosi bene anche in difesa, con Napoli e Ferrara. Il passivo parziale di 14-19 scuote le neretine ed il pubblico, che comincia a sostenere con maggiore verve la propria squadra in evidente difficoltà. Ma la vera svolta parte dalla panchina. L’ingresso di una più fresca Greta Halla (8 punti a fine match) in sostituzione di una fin lì ottima Carolina Gloria (11 palloni a terra per lei), forse apparsa nella seconda parte di gara eccessivamente stanca, serve a sostenere un contro-break che ha nelle gemelle Giorgia e Mara Tamborino il suo fulcro centrale, e che passa attraverso le bordate di Gorgoni (13 punti finali), Tarantino (10) e Della Corte (9) e di una Silvia Antonaci (6) alla quale auguriamo di non appendere mai quel “borsone al chiodo”, perché quando gioca così è poesia pura in movimento. La squadra rientra in partita dalla porta principale, spalancando la strada alla vittoria del set col punteggio di 25-22. Il terzo set diventa formalità: sulla falsariga del primo, scivola via verso un rotondo 25-14 che vale i tre punti, un balzo in avanti di +5 sulla seconda (Isernia), +6 sulla terza (Capurso), +7 su Arabona, quarta e +8 su Salerno, quinta.

IL COMMENTO TECNICO – Affidiamo i commenti del dopo gara a due protagonisti del “dietro le quinte”, che con il loro prezioso lavoro stanno dando un grande contributo al progetto di questa stagione: iniziamo da Antonio Previdero, Scoutman granata, che abbiamo raggiunto a caldo: “Il nostro avversario di stasera ha dimostrato di essere esattamente come ce lo aspettavamo: una formazione difficilmente codificabile. Hanno cambiato molto in corsa e molti ruoli: il palleggio ha terminato la partita come opposto, ad esempio, a conferma di una squadra molto flessibile da questo punto di vista, che complica la preparazione. Sapevamo di non poter sbagliare, perché vincendo avremmo avuto matematicamente accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, anche se, ad oggi, non sappiamo ancora la squadra che andremo ad affrontare. Abbiamo eccessivamente sofferto il secondo set, almeno fino ai cosiddetti “punti che contano”: quando ci siamo avvicinati al ventesimo punto, lì le ragazze hanno trovato lo scatto vincente e, dopo l’aggancio, la partita è scivolata a nostro favore.”

La seconda voce qualificata della serata è quella di Alessio Giaffreda, braccio destro della Coach Cristina Laudisa in panchina, che pone l’accento su un aspetto, quello del pre-gara: un faro acceso su quei tecnici che fanno parte di uno staff che si sta rivelando di altissima qualità: “Diciamo spesso che nessuna partita è scontata: non è un modo di nascondersi, ma semplicemente il voler preparare tutte le gare al meglio. E la preparazione della gara si sta rivelando ad oggi un nostro punto di forza (e va dato merito per questo al lavoro dei nostri Luca e Antonio). Oggi la difficoltà era capire come sarebbe scesa in campo una squadra con numerose alternative in tutti i reparti, arginando i loro punti di riferimento. Ci siamo riusciti quasi sempre, pur con qualche sbavatura. Prima ancora della Coppa, testa alla gara contro Cerignola, anche questa insidiosa: affrontare il calendario passo dopo passo è l’arma migliore per capitalizzare il vantaggio di punti che finora abbiamo costruito sulle inseguitrici, in un campionato lungo dove nel girone di ritorno tutti vorranno fare bene, soprattutto contro la prima in classifica”.

Domenica si va sul difficilissimo parquet di Cerignola per difendere con le unghie e coi denti queste distanze: il campionato è davvero equilibrato e dietro ci sono almeno quattro squadre che non sono disposte a cedere nulla. La Dream Volley si gode, con questo primato, il matematico accesso ai quarti di finale di una Coppa Italia che già promette le prime emozioni forti di questo 2026.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 12): NV Torre-Oria 0-3, CDM Astra Volley-CDM Cutrofiano (oggi), MSP Galatina-F. Taviano 3-0, Monopoli-Melendugno Calimera 0-3, Trepuzzi-Aurora Brindisi 3-2, Surbo-Lecce 2-3.

CLASSIFICA: Oria 32 – San Cassiano 28 – CDM Cutrofiano 25 – Trepuzzi 24 – Aurora Brindisi 23 – NV Torre 20 – CDM Astra Volley 15 – Lecce 12 – F. Taviano, Surbo 10 – MSP Galatina 8 – Melendugno Calimera 6 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): Oria-CDM Astra Volley, F. Taviano-Surbo, CDM Cutrofiano-NV Torre, Monopoli-Trepuzzi, Aurora Brindisi-San Cassiano, Lecce-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 12): Frascolla-Fasano 0-3, Parabita-San Pancrazio 2-3, SB Galatina-Mottola 3-0, Vibrotek-Lecce 3-1, Grottaglie-Tricase 1-3.

CLASSIFICA: V. Tricase 29 – Vibrotek 26 – SB Galatina 23 – Lecce 22 – Fasano 21 – PSA Matera 18 – San Pancrazio 13 – Parabita 12 – Grottaglie 11 – Mottola 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (18/01): Fasano-Grottaglie, San Pancrazio-SB Galatina, Mottola-Vibrotek, Lecce-Parabita, Tricase-PSA Matera.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 12): Massafra-Putignano 0-3, SS Annunziata-Mesagne 0-3, Santeramo-Matera 0-3, Spike Volley-PSA Matera 1-3, Sant’Elia-Ostuni 3-0, Talsano-Noci 0-3.

CLASSIFICA: Uisp Putignano, Mesagne 32 – Sant’Elia 26 – Noci, PSA Matera 25 – Matera 20 – Massafra 19 – Santeramop 15 – SS Annunziata 12 – Talsano 7 – Spike Volley 3 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): Putignano-Talsano, Mesagne-Santeramo, Matera-Spike Volley, PSA Matera-SS Annunziata, Ostuni-Massafra, Noci-Sant’Elia.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 12): CDM Cutrofiano-RV Ugento 3-0, V. Tricase-Spongano 0-3, Parabita-Bee Lecce 0-3, Copertino-Sport & Friends 3-0, Aradeo-Vera Monteroni 1-3.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 31 – Copertino 29 – Spongano 24 – Bee Lecce 23 – Vera Monteroni 21 – RV Ugento 17 – Aradeo 15 – Sport & Friends 10 – Melendugno Calimera 5 – V. Tricase 4 – Parabita 1.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): RV Ugento-Aradeo, Melendugno Calimera-Parabita, Bee Lecce-V. Tricase, Sport & Friends-CDM Cutrofiano, Vera Monteroni-Copertino.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 12): Tiger Squinzano-SBV Galatina 1-3, Falchi Ugento-Materdomini 3-0, STV Tricase-Ruffano 0-3, Castellana-GS Ugento 1-3, San Vito-Vis Squinzano 3-2.

CLASSIFICA: Falchi Ugento, SBV Galatina 26 – Massafra 22 – GS Ugento 19 – Castellana 17 – San Vito 15 – Ruffano, Tiger Squinzano, Vis Squinzano 14 – Materdomini 8 – Avetrana 5 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): SBV Galatina-Falchi Ugento, Ruffano-Avetrana, Materdomini-Tiger Squinzano, GS Ugento-San Vito, Vis Squinzano-Massafra.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 6): Valecaracuta Lecce-Brindisi 0-3, Wesport-DV Nardò 3-0, Lecce-Melendugno Calimera 0-3, GVP Corvino-LC Monteroni (14/01), Vis Squinzano-Trepuzzi 3-0.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 18 – LC Monteroni 15 – Brindisi 13 – Trepuzzi 12 – Wesport, GVP Corvino 8 – DV Nardò 7 – Valecaracuta Lecce, Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (18/01): Valecaracuta Lecce-Wesport, DV Nardò-Lecce, Melendugno Calimera-GVP Corvino, LC Monteroni-Vis Squinzano, Brindisi-Trepuzzi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 8): Victor Volley-CDM Cutrofiano 0-3, Supersano-AR Maglie 3-0, Flyarmida-CDM Astra Volley (26/01), Ruffano-Otranto 3-0, San Cassiano-V. Tricase 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 20 – CDM Cutrofiano 16 – San Cassiano 15 – Ruffano, Supersano 14 – Victro Volley 13 – Otranto 7 – Flyarmida 6 – CDM Astra Volley 5 – V. Tricase 4 – AR Maglie 3.

PROSSIMO TURNO (18/01): Victor Volley-Supersano, Alliste-Flyarmida, CDM Astra Volley-Ruffano, Otranto-San Cassiano, CDM Cutrofiano-V. Tricase.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 6): Nardò-Veglie 2-3, GVP Corvino-Lecce 3-2, Brundisium-PVK 3-1, Meraki-Specchia (28/01).

CLASSIFICA: GVP Corvino 13 – Veglie, Nardò 11 – Lecce, Meraki 10 – Specchia 7 – Maglie 4 – Brundisium 3 – PVK 0.

PROSSIMO TURNO (18/01): PVK-Specchia, Lecce-Brundisium, Veglie-GVP Corvino, NV Maglie-Nardò.

—

