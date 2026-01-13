BASKET C/m – LSB Lecce fa 13: steso anche l’Assi Brindisi nella prima di ritorno

Prima gara di ritorno e 13esima vittoria consecutiva per la Cce La Scuola di Basket Lecce. Gli uomini di coach Michelutti hanno consolidato la vetta volando a 24 punti in classifica, dopo aver sconfitto in casa l’Assi Brindisi per 89-79, in occasione della 14esima giornata del campionato maschile interregionale di Serie C. Con il successo ottenuto sabato sera, i biancazzurri hanno battuto tutte le squadre del Girone N. Il team presieduto da Sandro Laudisa ha trionfato dinanzi al pubblico del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino” a margine di una gara dominata fin dalle battute iniziali.

Nonostante l’assenza di capitan Mocavero, la Cce Lsb Lecce è andata subito in vantaggio senza essere mai agganciata dai viaggianti. Una gara messa in discesa col solito spirito di sacrificio da parte di tutti gli interpreti che hanno calcato il parquet di via Caduti di Nassiriya. Tra le individualità sono sono evidenziate le prestazioni di Zalalis e Guido, autori rispettivamente di 31 e 23 punti a referto. I brindisini hanno provato a restare aggrappati alla gara con la prolificità del quartetto composto da Valente, Maffei, Brunetti e Datuowei, ma i padroni di casa si sono dimostrati più efficaci sia in fase difensiva che offensiva per larghi tratti della partita.

I biancazzurri hanno messo il turbo nel primo quarto spedendo Brindisi a -15 alla fine della prima frazione. Nel secondo quarto la reazione dei viaggianti non si è lasciata attendere. Gli ospiti sono riusciti a risalire la corrente accorciando il gap sul tabellone luminoso sino al -6 che ha mandato tutti negli spogliatoi per le pausa lunga. Nella ripresa però i locali hanno rimesso distanza nel punteggio aggiudicandosi il terzo quarto nel segno del gioco di squadra. Negli ultimi 10 minuti la Cce Lsb Lecce ha amministrato il vantaggio restando sul pezzo sino al suono dell’ultima sirena tra gli applausi dei propri sostenitori.

“Abbiamo colto una vittoria importante contro un avversario ostico al netto dell’assenza del nostro capitano e di Tyrtyshnik che ha potuto giocare un totale di soli 11 minuti – supera a fine gara coach Michelutti -. Quindi sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e siamo già proiettati al prossimo impegno in trasferta”. Nel prossimo turno la Cce Lsb Lecce affronterà Molfetta al Pala Poli, in programma domenica prossima con palla a due alle 19.

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-ASSI BRINDISI 89-79

(29-14, 48-42, 65-55)

Cce Lsb Lecce: Guido 23, Tyrtyshnik 3, De Giovanni, Pallara 7, Busetta, Cantagalli 13, Mocavero, Zalalis 31, Campa, Vidakovic 6, F. Laudisa 3, Fracasso 3. All. Michelutti.

Assi Brindisi: Thioye 5, Cecere, Datuowei 15, Pagano, Valente 21, Brunetti 17, Guadalupi 6, Errico, De Fazio, Maffei 15, Sironi. All. Luca Laghezza.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 1 rit.): LSB Lecce-Assi Brindisi 89-79, Corato-Cus Foggia 86-57, Ceglie-MS Mesagne 72-81, Barletta-Nardò 49-89, Monteroni-Monopoli 85-73, NV Mesagne-Molfetta 81-38.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 24 – NV Mesagne 20 – Corato 16 – Monteroni 14 – Molfetta, Assi Brindisi, Ceglie 12 – Monopoli, Francavilla 10 – Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): Assi Brindisi-Barletta, Nardò-Corato, Monopoli-Ceglie, Francavilla-NV Mesagne, Cus Foggia-Monteroni, Molfetta-LSB Lecce.