BASKET C/m – Stonkus show e spazio ai giovani: l’A9 Nardò espugna Barletta con 40 punti di scarto

A Barletta l’A9 Nardò vince 49-89 una gara gestita con continuità e senza cali. Barletta arrivava da due vittorie nelle ultime tre partite, ma Nardò imposta subito il proprio ritmo e mantiene il controllo per tutti i quaranta minuti. Il primo quarto termina 12-19, con un vantaggio costruito grazie a buone scelte offensive e attenzione difensiva. Nel secondo periodo il margine cresce (20-27) e all’intervallo il punteggio è già favorevole agli ospiti.

Il terzo quarto decide definitivamente la partita: parziale di 8-30, frutto di una difesa efficace e di un attacco ordinato che produce tiri ad alta percentuale. Stonkus chiude con 27 punti, tirando 5/5 da due e 5/7 da tre, con minutaggio ridotto. Tinto aggiunge 15 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Baldasso segna 14 punti con quattro triple. Nel finale spazio anche ai giovani: Montinaro (3 punti, 2 rimbalzi), Francone (2 punti, 1 assist) e Leopizzi. L’A9 resta al primo posto a pari punti con Lecce. Prossimo impegno domenica 18 alle 18 contro Corato.

IL TABELLINO

BARLETTA BASKET-PALLA9 NARDÒ 49-89

(12-19, 32-46, 40-76)

BARLETTA BASKET: Gambarota 16, La Macchia 7, Falcone 6, Bolzoni 4, Camassa 4, Doronzo 4, Albino 3, Fadel 2, Guadagno 2, Suraci 1, Auricchio 0, Carbone 0. All. Scoccimarro.

PALLA9 NARDÒ: Stonkus 27, Tinto 15, Baldasso 14, Barel 10, Facciolà 0, Kebe 4, Zustovich 3, Montinaro 3, Francone 2, Gramazio 2, Gigli 0, Leopizzi 0. All. Battistini.

(US A9 Nardò)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 1 rit.): LSB Lecce-Assi Brindisi 89-79, Corato-Cus Foggia 86-57, Ceglie-MS Mesagne 72-81, Barletta-Nardò 49-89, Monteroni-Monopoli 85-73, NV Mesagne-Molfetta 81-38.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 24 – NV Mesagne 20 – Corato 16 – Monteroni 14 – Molfetta, Assi Brindisi, Ceglie 12 – Monopoli, Francavilla 10 – Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): Assi Brindisi-Barletta, Nardò-Corato, Monopoli-Ceglie, Francavilla-NV Mesagne, Cus Foggia-Monteroni, Molfetta-LSB Lecce.