foto: O. Ngomph: Us Lecce
LECCE – Giudice Sportivo: stangata per Gaspar, ma Banda ne prende solo una. Ufficiale Ngom
Forse è andata meglio di quanto si temeva, soprattutto per Banda. Sono state diffuse poco fa le decisioni del Giudice sportivo di Serie A dopo la prima giornata di ritorno.
Le decisioni che riguardano il Lecce: tre giornate a Kialonda Gaspar “per avere, al 47′ del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un calcio all’altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un assistente rivolgendogli un ironico applauso”; una sola giornata, invece, per Lameck Banda, autore del terribile fallo sul calciatore del Parma, Enrico Delprato. Un turno anche per Ylber Ramadani.
Il difensore, dunque, salterà la doppia trasferta di San Siro e la gara di sabato 24 al Via del Mare contro la Lazio e tornerà a disposizione del suo tecnico a partire da Torino-Lecce della 23esima giornata; l’esterno d’attacco, così come il centrocampista, invece, potranno già essere schierati da Di Francesco domenica prossima in Milan-Lecce.
Immancabile, poi, la sanzione per petardi e fumogeni: altri seimila euro che portano il totale stagionale della “beneficienza” di via Costadura verso la Lega di Serie A a 69mila euro.
Altre sanzioni: diecimila euro al Milan; cinquemila a Inter e Roma; tremila a Fiorentina; duemila a Roma; 1.500 all’Atalanta.
Squalificato per due turni Nicolò Cambiaghi (Bologna); per un turno Antonio Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Giuseppe Pezzella (Cremonese), Nicolò Zaniolo (Udinese).
Allenatori: due turni e ammenda di 15mila euro per Antonio Conte (Napoli); un turno per Davide Nicola (Cremonese), Paolo Vanoli (Fiorentina), Gaetano Caridi (Pisa), Dario Dainelli (Pisa), Pawel Malecki (Udinese).
Intanto è ufficiale l’acquisizione di Oumar Ngom dall’Estrela Amadora: contratto sino al giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Il calciatore franco-mauritano vestirà la casacca numero 79 (QUI la sua scheda).