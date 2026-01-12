TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 11ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 11
(11.01.2026 h 14.30)
Atl. Melpignano-Cutrofiano A. Manco 1-3
Atl. Salve-Palmariggi sospesa sullo 0-0 al 30′
Choriana-Andrano Castiglione 2-3
LM Scorrano-GC Muro 0-3
Sannicola-AP Specchia 2-4
Riposa Virtus Neviano
CLASSIFICA
V. Neviano 24
Palmariggi 23 (-1 gara)
GC Muro 23
Atl. Salve 19 (-1 gara)
LM Scorrano 19
Cutrofiano AM 16
Andrano Castiglione 11
AP Specchia 9
Sannicola 6
Choriana 4
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 12 – 1ª rit.
(18.01.2026 h 15)
Atl. Melpignano-Andrano Castiglione
Choriana-AP Specchia
Atl. Salve-Cutrofiano AM
V. Neviano-Palmariggi
LM Scorrano-Sannicola
Riposa GC Muro