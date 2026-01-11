Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! SERIE C/C – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C Dom. 11 Gen. 2026, 12:25

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22

ven. 16/01 h 20.30: Cavese-Team Altamura;

sab. 17/01 h 14.30: Benevento-Casarano;

dom. 18/01 h 12.30: Atalanta U23-Salernitana; h 14.30: Potenza-Casertana, Siracusa-A. Cerignola, Trapani-Sorrento; h 17.30: AZ Picerno-Latina; h 20.30: Foggia-Giugliano, Monopoli-Catanoa;

lun. 19/01 h 20.30: Cosenza-Crotone

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

