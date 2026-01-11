LIVE! LECCE-PARMA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 11.01.2026, ore 12.30
Serie A 2025/26, giornata 20
LECCE-PARMA 1-2
RETI: 1′ Stulic (L), 64′ aut. Tiago Gabriel (P), 73′ Pellegrino (P)
— FINALE —
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (78′ Gandelman) – Kaba, Ramadani (78′ Sottil), Maleh (78′ Coulibaly) – Pierotti (54′ N’Dri), Stulic (65′ Gallo), Banda. A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, Perez, Helgason, Kouassi, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
PARMA (4-3-2-1): Corvi – Delprato, Circati, Valenti, Valeri – Bernabè (81′ Ordonez), Keita (63′ Estevez), Sorensen – Oristanio (84′ Britschgi), Ondrejka (80′ Benedyczak) – Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo. Allenatore: Carlos Cuesta.
ARBITRO: Livio Marinelli sez. Tivoli (Bindoni-Tegoni; IV Zufferli; VAR Marini-Mariani).
NOTE: Ammoniti Pierotti, Ramadani, Kaba (L), Delprato (P); espulso Banda (L) al 57′ per fallo grave; espulso al 90+3′ Gaspar (L) per fallo grave. Rec. 1′ pt., 6′ st.