LECCE – I convocati per il match col Parma: ritorna Coulibaly
C’è anche Lassana Coulibaly tra i convocati per il match di mezzogiorno tra Lecce e Parma. Il centrocampista maliano è reduce dalla Coppa d’Africa: la sua nazionale è stata eliminata ai quarti di finale dal Senegal per 1-0, gara disputata due giorni fa. Lassana ha giocato quasi tutta la gara, uscendo al minuto 82. Il Mali, dal 48′ del primo tempo, è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Bissouma.
Sarà difficile vedere Coulibaly tra gli undici titolari che a breve saranno ufficiali, ma il suo ritorno, comunque, è fondamentale per la squadra e per Di Francesco che potrà contare sul suo apporto in vista della doppia trasferta di Milano e magari anche per uno spezzone contro il Parma.
Per il resto, non ci sono novità: Fruchtl, Berisha e Morente ancora fuori per infortunio, lista a cui si aggiunge Jean. Out per motivi di mercato Pierret.
I convocati:
PORTIERI
95. Bleve
30. Falcone
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
16. Gandelman
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
36. Marchwiński
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić