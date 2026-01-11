LECCE – I convocati per il match col Parma: ritorna Coulibaly

C’è anche Lassana Coulibaly tra i convocati per il match di mezzogiorno tra Lecce e Parma. Il centrocampista maliano è reduce dalla Coppa d’Africa: la sua nazionale è stata eliminata ai quarti di finale dal Senegal per 1-0, gara disputata due giorni fa. Lassana ha giocato quasi tutta la gara, uscendo al minuto 82. Il Mali, dal 48′ del primo tempo, è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Bissouma.

Sarà difficile vedere Coulibaly tra gli undici titolari che a breve saranno ufficiali, ma il suo ritorno, comunque, è fondamentale per la squadra e per Di Francesco che potrà contare sul suo apporto in vista della doppia trasferta di Milano e magari anche per uno spezzone contro il Parma.

Per il resto, non ci sono novità: Fruchtl, Berisha e Morente ancora fuori per infortunio, lista a cui si aggiunge Jean. Out per motivi di mercato Pierret.

I convocati:

PORTIERI

95. Bleve

30. Falcone

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

4. Gaspar

21. Kouassi

3. Ndaba

13. Pérez

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

16. Gandelman

28. Gorter

14. Helgason

77. Kaba

93. Maleh

36. Marchwiński

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

22. Camarda

11. N’Dri

50. Pierotti

23. Sottil

9. Štulić