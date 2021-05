SERIE B – Via alle semifinali playoff: Monza e Lecce partono col favore del ranking, ma le trappole sono in agguato

E, alla fine, arrivò il giorno delle semifinali playoff di Serie B. La giornata si apre alle 18.30 al “Tombolato” di Cittadella con la sfida tra i veneti e il Monza di Cristian Brocchi. I precedenti in campionato sono a vantaggio dei brianzoli, che hanno vinto a Cittadella (1-2 il 31 ottobre) e hanno pareggiato in casa (27 febbraio, 0-0). Ma, ai playoff, i precedenti lasciano il tempo che trovano. Dirigerà la sfida il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Perotti; quarto uomo, Serra; Var: Doveri e Di Iorio.

Alle 20.45, poi, esordisce il Lecce di Eugenio Corini. I due precedenti col Venezia in campionato sono stati ricchi di gol: 2-2 al Via del Mare il 5 dicembre, con gol di Mancosu, doppietta di Forte e rete di Coda; 2-3 per il Lecce al “Penzo” lo scorso 16 marzo con reti di Pettinari, autogol di Lucioni, doppietta di Coda e rete di Maleh, terza della serie di sei vittorie consecutive che sembravano lanciare i salentini direttamente in Serie A. In Laguna dirigerà la sfida il signor Valerio Marini di Roma 1, insieme agli assistenti Vecchi e Vono; quarto uomo, Massimi; al Var Banti e Valeriani.

PRECEDENTI – I precedenti per il Lecce a Venezia non sono, poi, così incoraggianti: tolta la vittoria di marzo, i giallorossi hanno vinto solamente un’altra volta, nel settembre 1996, al “Penzo”: si era in Serie B e decise la sfida un’autorete del veneziano Benetti. Per il resto, in 14 incontri: cinque vittorie del Venezia, sette pareggi, due del Lecce, che, con Marini arbitro, ha, sinora, sempre vinto: cinque su cinque, tutti in Lega Pro/Serie C (dati: wlecce.it).

IL REGOLAMENTO – Accederanno alla finale le due squadre che, nel doppio confronto, avranno racimolato il maggior numero di punti. In caso di parità di punti, si conteggerà la differenza reti nel doppio confronto. In caso di parità di differenza reti, si giocheranno due tempi supplementari, di 15 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, passerà il turno la squadra col miglior ranking nella stagione regolare (in questo caso, il Lecce sul Venezia, il Monza sul Cittadella).

Gare di ritorno: giovedì alle 18.30 Lecce-Venezia; alle 20.45 Monza-Cittadella.

(foto: archivio, ©Coribello-SalentoSport)