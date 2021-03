LA CRONACA – Lecce-show! Tris nello scontro diretto, Venezia ko e secondo posto provvisorio solitario

Grazie ad una prova autoritaria e di carattere, il Lecce fa suo lo scontro diretto con il Venezia, battuto per 2-3. I salentini disputano una buona gara così come i forti avversari, facendosi preferire per attenzione difensiva e cinismo di un attacco davvero super. La classifica dice secondo posto in attesa dei match delle altre contendenti.

Corini è costretto a cambiare dietro, inserendo Pisacane per lo squalificato Meccariello, e sulla trequarti punta su Mancosu. Zanetti sorprende lasciando fuori Aramu e proponendo in attacco il giovane Esposito. I frangenti iniziali della prima frazione sono caratterizzati da un forte equilibrio, con le due squadre intente a studiarsi. Alla prima occasione del match il Lecce passa: cross profondo di Gallo, Ceccaroni sfiora e di fatto offre l’assist a Pettinari che gonfia la rete con un potente mancino. Reazione veneziana dopo tre minuti dopo con Forte, che di destra manda nettamente al lato. Alla mezz’ora l’errore di Majer lancia Esposito che offre a Forte la palla per un diagonale perfettamente respinto in corner da Lucioni. Al 36′ primo tiro in porta locale con Di Mariano, autore di un destro a rientrare ben respinto da Gabriel. Cinque minuti e tocca ad Esposito tentare la giocata a rientrare; il suo destro, però, è nettamente fuori misura. I lagunari sono più aggressivi, e nell’unico minuto di recupero trovano il pareggio in modo fortunoso con l’autogol di Lucioni, che di braccio devia dentro la propria porta il corner battuto forte da Taugourdeau.

La ripresa prende il via con ancora gli arancioneroverdi più propositivi. Così al 48′ Gabriel è chiamato alla super parata per opporsi al destro di Bocalon che voleva sfruttare la palla vagante in area. Come nel primo tempo, anche stavolta il Lecce la mette dentro alla prima occasione: minuto 50, Majer rientra sul sinistro e disegna un pallone perfetto che Coda trasforma in gol di testa. Due minuti e Coda ha l’opportunità di bissare servito da Hjulmand, ma rallenta servendo Pettinari che di destro manda sul fondo. Gol sbagliato gol subito e al 57′ Maleh la rimette in parità con un gran mancino a trasformare in gol una palla vagante dopo il tocco di Esposito. Al 61′ tirocross di Coda e Pomini devia in angolo. Al settantunesimo, sugli sviluppi di un corner, Mazzocchi atterra Pisacane: è rigore, e l’implacabile Coda fa tris. Stavolta i giallorossi gestiscono meglio ed il Venezia non va oltre il palo esterno colpito da Taugourdeau direttamente da calcio d’angolo: è 2-3 finale. È la terza vittoria consecutiva, ottavo risultato utile in serie dopo il ko interno con l’Ascoli.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Frosinone, sabato alle 14.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)