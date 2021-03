LIVE! VENEZIA-LECCE, il tabellino

Venezia, stadio “Pier Luigi Penzo”

martedì 16 marzo 2021, ore 17

Serie BKT 2020/21 – giornata 29

VENEZIA-LECCE 2-3

RETI: 11′ Pettinari (L), 45+1′ aut. Lucioni (V), 50′ e 71′ rig. Coda (L), 57′ Maleh (V)

VENEZIA (4-3-3): Pomini – Mazzocchi (72′ Ferrarini), Svoboda, Ceccaroni, Ricci (85′ Crnigoj) – Fiordilino (72′ Johnsen), Taugourdeau, Maleh – Esposito, Forte (32′ Bocalon), Di Mariano. A disp.: Mäenpää, Molinaro, Cremonesi, Aramu, Modolo, Felicioli, Rossi, Bjarkason. All.: Paolo Zanetti.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel – Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo – Majer, Hjulmand, Björkengren (89′ Dermaku) – Mancosu (65′ Henderson) – Pettinari, Coda (79′ Rodriguez). A disp.: Bleve, Vigorito, Yalcin, Stepinski, Nikolov, Zuta, Maselli, Felici, Tachtsidis. All.: Eugenio Corini.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Palermo-Perrotti; Sozza).

NOTE: Pomeriggio soleggiato, temperatura 14 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Di Mariano, Svoboda (V), Majer, Lucioni, Rodriguez, Gallo, Hjulmand, Maggio (L), Corini (all. L). Espulsi: nessuno. Recupero: 1′ pt, 4’+1′ st. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria.

(foto: lo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia – ©veneziafc.it)