ECCELLENZA – Lnd Puglia: “24 sì su 27, via alla ripresa dall’11 aprile”. La palla, ora, passa alla Figc

Sono 24 su 27 i club che hanno votato per la ripartenza del campionato di Eccellenza pugliese. Hanno rifiutato la proposta, tra girone A e B, il San Marco e il Manduria, mentre la Toma Maglie (QUI) ha chiesto precisi chiarimenti. Il presidente Vito Tisci, in queste ore, proverà a dare spiegazioni alla società giallorossa che dovrà, poi, rispondere definitivamente.

Il Cr Puglia ha proposto la ripresa del campionato per l’11 aprile. La fine della stagione regolare, giocando solo le gare di andata, è prevista per il 6 giugno. Dal 13 al 27, poi, spazio a semifinali e finali playoff con gli incroci prima-quarta, seconda-terza. Le vincenti giocheranno la finale. La vincente della finale, sarà promossa in D. Non ci saranno retrocessioni, né ripescaggi per chi ha deciso di fermarsi. Tali società manterranno la categoria di pertinenza ma dovranno comunque pagare la tassa d’iscrizione 2020-21.

Gli allenamenti collettivi (ora vietati) saranno autorizzati solo quando il riconoscimento di “interesse nazionale”, per l’Eccellenza, darà eventualmente autorizzato dal Coni.

Questo quanto trasferito alla Lnd che poi dovrà girare i carteggi alla Figc che dovrà esprimersi.