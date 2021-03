ECCELLENZA – Maglie: “Ripartenza? Palesi incertezze e lacune sul protocollo”

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la notizia definitiva circa l’eventuale ripresa del campionato d’Eccellenza. Proprio in merito alla proposta ricevuta da tutte le società partecipanti alla Premier League Pugliese, la Toma Maglie, ha deciso di rispondere pubblicamente, con una nota ufficiale dai toni molto decisi e forti.

“La società A. Toma Maglie ha ricevuto, insieme a tutte le altre società dei due gironi di Eccellenza pugliese, una proposta di ripartenza del campionato in modo da terminare il solo girone di andata, bloccando le retrocessioni, con l’obiettivo di decretare sul campo le squadre che saliranno in Serie D.

La situazione della pandemia , guardando i numeri, si evolve negativamente di giorno in giorno e prevale la preoccupazione per la salute di tutte le componenti che ruotano nel nostro ambiente. Di una società calcistica fanno parte atleti ma anche tecnici e collaboratori che spesso non vivono di solo calcio, hanno un lavoro da salvaguardare e hanno famiglia.

Nonostante la solidità economica della società è chiaro che questo non è il momento per disperdere denaro in tre mesi di campionato pieni di incognite. A pesare non sono solo i costi dei tamponi ma, oltre agli impegni presi per i rimborsi spese dei tesserati, c’è da considerare l’handicap di non avere uno stadio idoneo per disputare allenamenti e partite che si tramuta in spese per l’affitto di altre strutture; l’assenza del pubblico e quindi di entrate economiche; la rinuncia a sponsorizzazioni da parte di aziende e attività commerciali vittime della crisi causata dalla pandemia.