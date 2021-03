SERIE D/H – Si alza la mascherina per protestare “meglio”: inibizione per Costantiello (dg Gravina). Il Giudice sportivo

Dopo le tre gare di recupero giocate domenica nel girone H di Serie D (Portici-Taranto 1-4, 12esima; Casarano-Sorrento 1-0, 15esima; Gravina-Brindisi 0-1, 18esima), il Giudice sportivo competente ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI – Squalifica per una giornata per Alessandro Gargiulo (Sorrento).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30 aprile 2021 per Giuseppe Costantiello (Gravina: “Per avere al termine della gara rivolto, gridando, espressione offensiva all’indirizzo dell’arbitro, avvicinandosi al medesimo a meno di un metro e togliendosi la mascherina al fine di gridare in modo ancora più veemente. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il medesimo tentava di avvicinarsi in modo minaccioso ad un A.A. mentre gli rivolgeva espressioni offensive. Solo l’intervento di altro dirigente gli impediva di raggiungere fisicamente l’ufficiale di gara”).

Intanto, domani pomeriggio, 17 marzo, alle ore 14.30, si recupera un’altra gara di campionato, quella tra Molfetta e Portici relativa alla 16esima giornata.

CLASSIFICA: Taranto* 38 – Casarano** 36 – Lavello*, F. Andria e Nardò 34 – Az Picerno* 33 – Bitonto** 29 – T. Altamura****, Molfetta*** e Sorrento* 27 – A. Cerignola 25 – Real Aversa* 24 – Brindisi* 22 – Fasano 20 – Francavilla 19 – Gravina****, Portici** e Puteolana* 15.

NB: ogni * vale una gara da recuperare