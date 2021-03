MOTORI – La Casarano Rally Team ritorna a testa altissima dal 5° Motors Rally Show di Pavia

Ottima la trasferta, nello scorso weekend, a Castelletto di Branduzzo (Pavia) per i quattro equipaggi della Casarano Rally Team impegnati nella quinta edizione del Motors Rally Show. Il bilancio conta al conquista della coppa riservata alla seconda scuderia classificata; un ottavo posto assoluto; la vittoria tra gli under 25 e un eccellente secondo posto di classe.

Sugli scudi Fernando Primiceri con la figlia Giulia, esordiente nel ruolo di navigatore, su Skoda Fabia R5 Colombi. La coppia casaranese ha viaggiato costantemente a ritmi alti, chiudendo all’ottavo posto assoluto, risultato esaltante visto l’ampio numero di concorrenti di alto livello.

Ottimo esordio anche per Mattia Menegaldo navigato da Igod D’Herin su Peugeot 208 Miele Racing. Mattia, figlio di Massimo (in gara con l’altro figlio sedicenne Jacopo), ha vinto la speciale classifica riservata ai piloti under 25, chiudendo al 37esimo posto finale dopo un buon recupero nella seconda parte della gara.

Dopo qualche intoppo, hanno recuperato diverse posizioni (dalla 37esima alla 19esima finale) anche Massimo e Jacopo Menegaldo su Skoda Fabia R5 Miele Racing. Molto bene anche Federico Petracca e Adriano Gioelli (Renault Clio S1600) che, di posizioni, ne hanno recuperate 20 per chiudere in 24esima piazza assoluta, risultato che è valso anche la conquista del secondo posto di categoria.

(foto: Fernando e Giulia Primiceri in azione – ©Abate Video)