BASKET – Carrozzina, primo ko per la Lupiae Team Salento a Taranto. Ma si guarda già avanti

La Lupiae Team Salento guarda avanti. Dopo la sconfitta subita per mano del Boys Basket Taranto per 46-38, nella terza giornata del campionato di basket in carrozzina di Serie B girone F, la compagine di coach Andrea Calò è già impegnata nella preparazione dell’importante confronto di sabato prossimo contro il Cus Catania.

Partita, quella in programma alle ore 17 al Palaventura di Lecce, che sarà fondamentale per consolidare la propria posizione di vertice, giacché passeranno alla fase successiva le prime due di ogni girone. Al momento, guida la classifica la Lupiae Team Salento con quattro punti (in tre gare); a seguire il Taranto (1) e I ragazzi di Panormus (2) con due punti; ancora a secco il Catania (2).

In totale, saranno solo due, a livello nazionale le squadre che saranno promosse in Serie A su 28 formazioni partecipanti, da Nord a Sud, isole comprese.

—

IL TABELLINO

BOYS BASKET TARANTO 46

LUPIAE TEAM SALENTO 38

BB TARANTO: Eletto 12, Ciaglia 12, Latagliata 6, Genchi 6, Micunco 6, Stella 4, Roglieri, Frisenda, Gallipoli, Pastore, Sansolino. Coach: L’Ingesso.

LT SALENTO: Caicedo Montano 13, Spedicato 11, Calò 9, Longo 4, Carichino 2, Bozzicolonna, De Nuccio, Bottazzo, Gioia. Coach: Calò.

(vice allenatore: Rocco Bortone; addetto agli arbitri: Sergio Garzya; match-analyst: Andrea Coi)