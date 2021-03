ECCELLENZA – Lnd ai Comitati regionali “Massima celerità nell’indicare le modalità di ripresa”

Prosegue il ping-pong istituzionale tra Figc, Lnd e comitati territoriali. È di ieri sera la nota della Lnd che, in merito all’eventuale ripresa dei campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e ai campionati di Serie C e C1 di calcio a 5, comunica di aver “trasferito le Linee Guida ricevute dalla Figc ai Comitati regionali“ che avranno tempo entro mercoledì 17 alle ore 15 per comunicare alla stessa Lnd, in via definitiva, i format dei campionati e i relativi calendari delle gare.

Il tutto sarà poi trasmesso alla Figc che dovrà comunicare al Coni, soggetto unico che potrà inserire tali campionati nella lista di quelli a “preminente interesse nazionale”.

La Lnd ha chiesto ai Comitati regionali “la massima celerità nell’indicazione delle modalità di ripresa“.

Tra le ipotesi in campo, c’è anche quella di unificare i gironi di Puglia e Basilicata con le squadre che hanno dato l’ok per ripartire.