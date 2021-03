TENNIS – Ct Maglie, surclassato l’Arnesano. Baglivo elogia il gruppo: “Ora confermare e aumentare l’impegno”

Netta vittoria del Ct Maglie (6-0) contro la Salento Academy Arnesano nella seconda giornata della fase regionale del campionato di Serie C maschile di tennis.

Compongono la rosa del Ct Maglie: Alessio Giordano (2.8), Luigi Corrado (3.1), Mattia Rocco Chiarelli (3.1), Samuel Spano (3.1), Stefano Costa (3.2), Alessio Lefevbre (3.4), Alan Wazny (3.5), Salvatore De Donno (4.1), Antonio Giordano (4.1), Marco Cezza (4.2).

L’Arnesano ha schierato: Sebastiano Miceli (3.3), Giuseppe Stella (3.5), Cosimo Maci (4.1), Matteo Dell’Anna (4.2), Alessandro Mocavero (4.6).

Nei singolari, Chiarelli b. Stella 6-1, 4-0 rit.; Spano b. Maci 6-0, 6-3; Giordano b. Miceli 6-2, 6-3; Costa b. Mocavero 6-0, 6-0; nei doppi Giodano-Costa b. Miceli-Manca 6-1, 6-1; Chiarelli-Spano b. Dell’Anna-Mocavero 6-0, 6-1.

“Bravi i nostri ragazzi – è il commento del ds magliese, Antonio Baglivo – che hanno dimostrato di prendere col massimo impegno il campionato di Serie C, a cui noi teniamo tantissimo perché è il serbatoio per i campionati più importanti come la B e la A. Bella la prestazione di Alessio Giordano che, indipendentemente dal punteggio, si è trovato di fronte un coriaceo Miceli e nell’incontro è prevalsa l’attitudine di Alessio di essere decisivo negli incontri importanti. Anche nel doppio in coppia con l’esperto Stefano Costa, abbiamo visto un gioco vincente. Per i nostri prossimi incontri – conclude Baglivo – dobbiamo confermare e anche aumentare l’impegno finora profuso per affrontare le più forti del girone”.

Prossimo appuntamento per il Ct Maglie: domenica 21 alle 9 in casa contro i tarantini del Garden 77.

(foto: la squadra di Serie C magliese)