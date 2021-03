LECCE – Corini entusiasta post-Venezia: “Vittoria di grande valore. La solidità mentale d’ora in poi sarà fondamentale”

Il Lecce comincia a macinare punti, gioco, gol e vittorie. Mister Eugenio Corini, anche oggi provato dai 95 minuti di gara, è entusiasta per la pesantissima vittoria di Venezia, che acquisisce ancora più valore perché arrivata contro un avversario decisamente di qualità. Le sue parole nel post-gara.

“Una vittoria importante per la classifica, per come è arrivata contro una squadra forte come il Venezia. Gara giocata a viso aperto da entrambe che avevano voglia di superarsi. I miei ragazzi sono stati straordinari, giocando con grande qualità, forza, energia. Siamo stati riagganciati due volte ma non abbiamo mai perso ordine e voglia di provarci, portando a casa una vittoria fondamentale per il nostro percorso. Peccato aver preso gol nel recupero del primo tempo, dal punto di vista mentale poteva destabilizzarci ma abbiamo cominciato bene la ripresa, abbiamo segnato un grande gol con delle giocate di Majer e Coda, dimostrando grande solidità mentale che sarà fondamentale nelle ultime nove partite. Non dimentichiamo il valore dell’avversario che non ha mai mollato. Ciò dà ancora più valore alla nostra prestazione di grandissimo livello. Coda? Grandissimo, è andato in campo nonostante avesse un piccolo problema, rischiando del suo ma mettendosi a disposizione. È stato premiato con una grande prestazione e due gol. Sono tre punti importanti che ci permettono di guardare gli altri cosa fanno, ma anche di acquisire vantaggio negli scontri diretti col Venezia, così come col Chievo. E ciò è importantissimo, visto l’equilibrio che c’è in cima alla classifica. Gioiamo per un poco ma poi pensiamo al Frosinone. Ho chiesto un sacrificio ai miei ragazzi per stare insieme. Sono stati contenti, prepareremo la gara contro un avversario di grande valore, lo faremo nella maniera corretta. Ci sarà poi tempo per riposare dopo la partita di Frosinone”.

(foto: E. Corini, ©SalentoSport/Coribello)