SERIE D/H – I top e flop della 30ª giornata

Conclusasi la trentesima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Lattanzio (Bitonto): Segna una doppietta che, per i neroverdi, potrebbe dire tanto. La compagine barese, grazie alle due marcature del suo attaccante, vede da vicino la griglia playoff. Gli spareggi promozione ora sono solo distanti un punto. DECISIVO

Prisco (Portici): Un’ altra doppietta dopo quella di Taranto. Si mette la squadra sulle spalle e il Portici conquista la terza vittoria consecutiva. Segna due marcature da centravanti vero che fanno sperare ancora i campani. ANCORA DI SALVEZZA

Versienti (Taranto): Sforna una grandissima prestazione condita con il gol del tre a zero che mette la partita in ghiaccio. Tanta corsa e qualità sulla fascia sinistra. Il Taranto può fare affidamento su di lui per questo rush finale di stagione. L’ex Casarano sta ripagando a pieno la fiducia di mister Giuseppe Laterza. SPINA NEL FIANCO

FLOP:

Giuliani (Picerno): Il suo errore potrebbe costare caro ai lucani. Grazie alla sua falsa presa, il Casarano ritorna a fare punti. Il Picerno vede allontanarsi nuovamente il Taranto, dopo essere stato in vantaggio fino al 93′. ERRORE IMPERDONABILE

Puteolana: Quattro gol non sono mai facili da digerire. I campani perdono lo scontro diretto con il Portici ed occupano l’ultima posizione in graduatoria. Ora bisognerà ripartire per tentare ancora l’operazione salvezza. Occasione importante quella con il Picerno nel recupero di mercoledì. DISASTRO

Manzo (Cerignola): Insacca nella porta sbagliata il momentaneo vantaggio del Gravina. Per sua fortuna il Cerignola riesce a ribaltare la contesa. Il più classico degli autogol non è pertanto decisivo, ma condiziona la partita del difensore dauno. DISATTENTO