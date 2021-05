TENNIS – Ct Maglie, esordio ok per la B: successo a Roma contro il Forum SC

Il Ct Maglie parte col piede giusto nel campionato di Serie B di tennis maschile a squadre, battendo per 4-2 in trasferta i romani del Forum SC, vittoria che proietta i salentini al comando del girone.

Il Ct Maglie, guidato dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo e Gabriele Frisullo, si è schierato con Francesco Garzelli (2.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.3), Daniel Bagnolini (2.4), Silvio Mencaglia (2.5); di contro, il Forum SC con Andrei Chepelev (676 Atp), Claudio Cardone, Edoardo Testa, Gian Matias Di Natale.

Nei singolari, vittorie di Garzelli su Cardone per 61 61, di Mencaglia su Testa per 62 63; Lorusso ha tenuto testa al più quotato Chepelev, perdendo per 26 76 64; combattuta anche la gara di Bagnolini contro Di Natale: 64 63 il punteggio finale.

Nei doppi, decisivi per la vittoria, successi magliesi con le coppie Garzelli-Lorusso contro Chepelev-Di Natale (46 63 10-6) e Bagnolini-Mencaglia contro Testa-Cardone (61 63).

Buono l’apporto dei tifosi del Ct Maglie sugli spalti.

Il commento del ds Antonio Baglivo: “Quello di oggi è un risultato che ci auguravamo di ottenere, nonostante l’assenza di Erik Crepaldi e la presenza nella formazione romana di giocatori di classifica ATP. Il Forum è stato un vero banco di prova per i nostri giovanissimi ragazzi del vivaio dato che il campionato di serie B è propedeutico per l’inserimento in squadra nella squadra di serie A. Abbiamo visto in campo i nostri Lorusso, Bagnolini e Mencaglia cresciuti fisicamente, agonisticamente e tecnicamente. Sono sicuro che, nel corso del campionato, saranno un osso duro per tutti i loro avversari e sono certo che i nostri tifosi non perderanno l’occasione di seguirli direttamente sul campo domenica prossima a Maglie”.

Prologo del successo della B maschile, la finale giocata da Silvio Mencaglia all’Open maschile Exelentia, presso il Salaria Village di Toma, nella quale ha affrontato il 745 Atp Niccolò Turchetti, dopo aver superato Niccolò Dessi (2.3) e il testa di serie Matteo Mosciatti (2.2).

Nell’anticipo della C femminile, non ce l’hanno fatta le ragazze del Ct Maglie, sconfitte dal Ct Melfi per 3-1.

La B1, domenica prossima alle 10, riceverà il Ct Lanciano; sempre domenica, la C femminile ospiterà il Tc Foggia.

(foto: Francesco Garzelli, archivio)