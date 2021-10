SERIE B – Tradizione negativa al “Rigamonti”, il Lecce a Brescia per invertire la rotta: programma e arbitri

Seconda contro una delle terze. Il match principale della decima giornata di Serie B è, senza dubbio, Brescia-Lecce, in campo domani alle ore 18. Brescia 17 punti, Lecce 16. Rondinelle vittoriose, nell’ultimo turno, per 1-0 sul proprio campo contro la Cremonese, dopo due sconfitte di fila a Perugia (1-0) e in casa col Como (2-4). La squadra del neo papà Filippo Inzaghi è, di gran lunga, il miglior attacco del torneo con 20 reti segnate, a fronte delle 13 subite. Una squadra che gioca in maniera iper offensiva, ma che concede qualcosa in più del dovuto. Moreo e Bajic sono i capocannonieri del Brescia, con tre reti a testa; seguono Van de Looi, Jagiello, Leris e l’intramontabile Palacio, con due.

Brescia-Lecce è un classico, soprattutto della Serie B. Al “Rigamonti” sono state giocati 22 confronti diretti, con dieci vittorie locali, otto pareggi e quattro successi salentini, l’ultimo dei quali è datato gennaio 2005, gol di Konan e Zeman in panchina. Gli ultimi tre confronti si sono chiusi tutti con una vittoria dei bresciani: 3-0 nell’ultimo campionato di B, 16 ottobre 2020 (2 Ndoj, Ayè); 3-0 nel 2019-20 in A (Chancellor, Torregrossa, Spalek); 2-1 nel 2018-19 (La Mantia, Donnarumma e, all’ultimo respiro, Gastaldello), in B.

Non una tradizione favorevole, dunque, per i giallorossi in quel di Brescia. A ciò si aggiunge un’altra coincidenza: l’arbitro della gara sarà Massimiliano Irrati di Pistoia, lo stesso di Brescia-Lecce 3-0 del dicembre 2019. (statistiche wlecce.it)

Il decimo turno si aprirà a pomeriggio con Cosenza-Ternana; in serata, Vicenza-Monza.

Il programma e gli arbitri:

mer. ore 18

Cosenza-Ternana: Colombo di Como (Mokhtar-Grossi; IV Leone; VAR Maresca-Margani)

mer. ore 20.30

LR Vicenza-Monza: Pairetto di Nichelino (Lanotte-Avalos; IV Fiero; VAR Mazzoleni-Pagliardini)

gio. ore 18

Alessandria-Frosinone: Cosso di Reggio Cal. (Garzelli-Miniutti; IV Maggio; VAR Ghersini-Tolfo)

Ascoli-Spal: Miele di Nola (Massara-Muto; IV Di Francesco; VAR Di Paolo-Vecchi)

Brescia-Lecce: Irrati di Pistoia (Prenna-Mondin; IV Collu; VAR Maggioni-Affatato)

gio. ore 20.30

Cittadella-Parma: Dionisi di L’Aquila (Bresmes-Zingarelli; IV Nicolini; VAR Marinelli-Peretti)

Cremonese-Pisa: Orsato di Schio (Perotti-Rossi L.; IV Luciani; VAR Abbattista-Rocca)

Como-Pordenone: Paterna di Teramo (Nuzzi-Niedda; IV Marini N.; VAR Mazzoleni-Preti)

Crotone-Benevento: Meraviglia di Pistoia (Trinchieri-Dei Giudici; IV Saia; VAR Nasca-Pagnotta)

Perugia-Reggina: Camplone di Pescara (Scarpa-Cipriani; IV Zamagni; VAR Banti-Capaldo)

CLASSIFICA: Pisa 20 – Brescia 17 – Benevento, Lecce. Cremonese, Reggina 16 – Frosinone, Perugia, ascoli 14 – Ternana, Monza, Cittadella 13 – Cosenza 11 – Spal, Parma, Como 10 – Crotone, Alessandria 7 – Vicenza 3 – Pordenone 2.

(foto: l’arbitro Irrati di Pistoia – archivio Coribello/SalentoSport)