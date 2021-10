PODISTICA – Njie e Gemma imprendibili a Cavallino: tutti i vincitori del Trofeo Messapi – Salento Tour

La settima prova del circuito podistico Salento Tour 2021 si è svolta, domenica scorsa, a Cavallino, con la sesta edizione del Trofeo Messapi, organizzato dalla Tre Casali San Cesario.

Ha tagliato per primo il traguardo Nfamara Njie (Casone Noceto), con un tempo di 26’13”, staccando il secondo, Luca Quarta (Podistica Magliese), di circa due minuti; il terzo posto è andato a Luca Giraudo (Vigonechecorre), a 2’20” dal vincitore.

Vincitori per categorie: Nfamara SM; Quarta SM40; Gabriele Lezzi (Tre Casali) AJPM; Gianluca Tundo (Correre Galatina) SM35; Pantaleo Silvio Coppula (A13 Alba Taurisano) SM50; Rosario Colona (A13 Alba Taurisano) SM45; Mauro Antonio Negro (Duemila Ruffano) SM55; Roberto Mariano (Action Running Monteroni) SM 60; Pietro Convertini (GSP III Regiona Aerea Bari) SM65; Claudio Quintana (Correre è Vita) SM70; Luigi Greco (Salento Free Runners) SM75; Giuseppe Distante (Amatori Corigliano) SM80; Giuseppe Marazia (Tre Casali) SM85.

Tra le donne, per la quinta volta in stagione vince Emanuela Gemma (Tre Casali) col tempo di 31’32”; netto il distacco, anche in questo caso, sulla seconda, Pamela Greco (SF45, Saracenatletica), a 3’38”, e sulla terza, Daniela Pignatelli (Ostuni Runners, SF35), a 3’45”.

Vincitrici per categorie: Gemma SF; Greco SF45; Pignatelli SF35; Sonia Pascali (Tre Casali) SF55; Daniela Corina (N. Atl. Copertino) SF40; Antonella Pellico (Pod. Parabita) SF50; Gabriella Stea (Atletica Gallipoli) SF60; Alessandra Camassa (GPDM Lecce) SF65; Ilaria Giannachi (Amatori Corigliano) AJPF; Vita Antonia Ria (Saracenatletica), SF70.

Prossima tappa del Salento Tour: 21 novembre, IX Stracittadina Magliese a Maglie, organizzata dalla Podistica Maglie.