LECCE – Infermeria, un dubbio in più per Baroni all’antivigilia del match di Brescia

Non buonissime notizie dall’allenamento odierno in casa Lecce, svoltosi all’Acaya. Oltre a Gabriel, Strefezza e Helgason, oggi ha lavorato a parte anche Tuia, a causa di un sovraccarico funzionale ai flessori della coscia sinistra. Cosa che, a 48 ore dal match del Rigamonti contro il Brescia di Filippo Inzaghi, lascia immaginare un difficile recupero.

Domani la squadra svolgerà la rifinitura, in mattinata, al Via del Mare, dopo la quale, mister Marco Baroni presenterà alla stampa il match di giovedì. Tra i pali, scalda in guantoni Marco Bleve, che potrebbe sostituire Gabriel, vittima di un fastidio al tricipite brachiale del braccio sinistro.