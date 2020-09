SERIE B – Da Pisa ecco lo start alla stagione 2020/21 con la pubblicazione dei calendari

L’89esimo campionato di Serie BKT comincerà venerdì 25 settembre con un anticipo e si snoderà per tutto il giorno successivo. Turni infrasettimanali sono previsti per martedì 20 ottobre, martedì 15 dicembre, martedì 22 dicembre, mercoledì 30 dicembre, martedì 9 febbraio, martedì 2 marzo, martedì 16 marzo e martedì 20 aprile. Campionato fermo per le nazionali nei weekend 10-11 ottobre, 14-15 novembre, 9-10 gennaio (pausa di inizio anno) e 27-28 marzo. Il torneo finirà venerdì 7 maggio 2021. Si giocherà anche il giorno di Pasquetta (5 aprile).

La cerimonia di presentazione dei calendari del torneo cadetto si è svolta in piazza del Duomo a Pisa. Il Lecce esordirà in casa col Pordenone.

1ª GIORNATA: Lecce-Pordenone

2ª GIORNATA: Ascoli-Lecce

3ª GIORNATA: Brescia-Lecce

4ª GIORNATA: Lecce-Cremonese

Seguiranno aggiornamenti