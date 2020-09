SERIE B – Il calendario completo 2020/21

L’89esimo campionato di Serie BKT comincerà venerdì 25 settembre con un anticipo e si snoderà per tutto il giorno successivo. Turni infrasettimanali sono previsti per martedì 20 ottobre, martedì 15 dicembre, martedì 22 dicembre, mercoledì 30 dicembre, martedì 9 febbraio, martedì 2 marzo, martedì 16 marzo e martedì 20 aprile. Campionato fermo per le nazionali…