GALLIPOLI – Il Vecchio Cucs torna in campo: “Seguiremo il Gallipoli Football, la Fiamma Jonica non ci rappresenta”

Dopo il comunicato di alcune settimane fa da parte della Curva Sud Gallipoli che annunciava il sostegno alla neonata Fiamma Jonica, nella giornata di ieri è arrivata la replica del Vecchio Cucs, che attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la volontà di sostenere il Gallipoli Football. Ecco il testo.

“Era il 17 Ottobre 2010 quando come ultimi baluardi del ‘vecchio’ CUCS di Gallipoli decidemmo di farci da parte all’interno delle dinamiche Ultras della città. Lo facemmo per svariati motivi, perché non c’erano più le condizioni per continuare a seguire un ideale che era diventato schiavo di repressioni e continue denunce. Lo facemmo perché forse gli anni erano passati per molti di noi e perché avevamo maturato l’idea che le generazioni stavano cambiando, così come poi effettivamente avvenuto. Siamo stati in disparte per tanti anni, nonostante ciò, abbiamo seguito con passione e fervore ogni gioia e delusione del Gallipoli Football 1909 non dalla curva ma da altri settori.



Sono passati diversi anni, diversi errori sono stati fatti, dalle società che si sono susseguite, alle persone che hanno guidato le sorti del Gallipoli, da quelle che hanno gestito la tifoseria gallipolina a quelle che si sono allontanate ma certo è che la presenza in una società di calcio, di persone gradite o meno alla piazza, non possono far sopire l’amore verso la maglia né addirittura indurre alla speranza di sconfitte domenicali o addirittura ad un ennesimo fallimento. Oggi ci ritroviamo in una situazione paradossale in cui alcuni componenti della Tifoseria hanno deciso di seguire una nuova società dal nome Fiamma Jonica che per quanto ci riguarda non ci rappresenta anche perché storicamente ha avuto dei colori con i quali noi gallipolini non leghiamo facilmente. Scriviamo queste due righe, per allontanarci da tale decisione, rispettandola come scelta, senza biasimare nessuno: ognuno è libero di fare scelte e seguire questa o quella squadra. Noi però come vecchio Cucs, come vecchio zoccolo duro di una curva che ha vissuto gli anni d’oro del calcio gallipolino e come uomini che continueranno per sempre a seguire il Gallipoli Calcio, il Gallipoli Football 1909 non seguiremo altre squadre della città. Ribadiamo con fermezza che non formeremo gruppi Ultras, ma che continueremo a seguire, come veterani, esponendo domenicalmente lo striscione ‘Caddhipulini’ in Curva Sud cercando di ri-coinvolgere coloro i quali, come già descritto, per un motivo o per l’altro, si sono allontanati fisicamente dalla curva ma non certamente col cuore, sappiamo che ricostruire ed in certe condizioni è impresa ardua e ai limiti dell’impossibile, ma ciò non ci spaventa perché mettiamo davanti a tutto il nostro amato Gallipoli Calcio, come sempre e per sempre. Invitiamo vecchie e nuove generazioni a presenziare come sempre la Curva, con la speranza che possa rinascere un giorno l’entusiasmo del vecchio Cucs”.