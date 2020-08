GALLIPOLI – La Curva Sud: “Ritorneremo allo stadio ma… tiferemo per un’altra società”

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato della Curva Sud Gallipoli che preannuncia il ritorno sugli spalti, quando sarà possibile, ma per seguire le sorti della Fiamma Jonica Gallipoli (iscritta in Promozione dopo aver rilevato il titolo dall’Aradeo) e non quelle del Gallipoli Football di Eccellenza.

La nota integrale:

TUTTI ALLO STADIO, TUTTI IN CURVA

Come ormai tutti sapranno,poco tempo addietro, abbiamo ribadito la nostra posizione per quanto riguarda la diserzione della curva sud, ma, si sa, il tifo è anche attaccamento viscerale alla propria terra e ai propri colori, perciò le nostre decisioni sono frutto di un amore incondizionato che a volte può far commettere errori dettati dall’eccesso di passione nei confronti di un qualcosa che abbiamo particolarmente a cuore. Premesso questo, la nostra intenzione è informare tutta la città e la nuova società con a capo la Sig.ra Paola Vella che, appena le restrizioni legate alla questione Covid lo consentiranno, torneremo a presenziare su quei gradoni con tutto l’entusiasmo e l’energia a nostra disposizione ma lo faremo per un’altra squadra e in un’altra categoria.

Si! Avete letto benissimo, tutti i gruppi organizzati torneranno a tifare per una squadra senza campioni e in Promozione, una squadra senza pretese, in una categoria più umile ma con un’anima, che ci rispecchia totalmente, al contrario della nuova società che ha acquisito il Gallipoli Football 1909.

Ce ne infischiamo di chi sarà l’allenatore, i giocatori o dei risultati sportivi per noi l’importante è essere coerenti con noi stessi sino alla morte! Abbiamo raccolto le ceneri del tifo dopo la Serie B, non sarete voi avvoltoi a toglierci l’entusiasmo.

AVANTI CURVA SUD!

AVANTI FIAMMA JONICA!