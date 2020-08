TENNIS – “Canicola” 2020, tutti i vincitori, categoria per categoria, dello storico torneo magliese

Mattia Bellucci (2.2, Tc Prato) e Vittoria Paganetti (2.7, Ct Bari) hanno vinto la 56esima edizione del Torneo Open della Canicola, storica manifestazione organizzata dal Circolo Tennis Maglie. Oltre 300 i partecipanti nelle varie categorie, numero record che ha costretto gli organizzatori ad allungare il tabellone di ben quattro giorni.

Bellucci ha battuto in finale Felipe Ascalona (Out Line Tennis Lecce) per 64 63; Paganetti ha avuto la meglio su Carlotta Mencaglia (Canottieri Roma) per 16 76 64. Bellucci e Paganetti sono entrambi volti noti per il Ct Maglie: il primo era tesserato per il circolo ed è la seconda volta consecutiva che vince il trofeo; la seconda ha vinto i Regionali Assoluti Juniores nel 2019 nella cat. Under 13.

Nella Terza Categoria si è imposto Samuel Spano (Ct Maglie) su Alessio Calabrese (Ct “I Campetti” Nardò) per 64 36 61; in quella femminile vince Maria Alessandra Termini (Ct “Mario Stasi” Lecce) che ha superato in finale Daria Raimondo (Ct Bari) er 76 64.

Nella Quarta Categoria maschile vittoria di Gabriele Parlangeli (Out Line Tennis Lecce) su Massimo Adamuccio (Ct Maglie) per 64 64; nella femminile, s’impone Anastasiya Nitsoy (Ct “Mario Stasi” Lecce) per 62 75 su Patrizia Pastore (Ct Maglie).

Nel doppio primo premio per la coppia Felipe Ascalona-Stefano Papagno (Out Line Lecce) su Mattia Bellucci-Alessio Giordano (Ct Maglie) per 46 63 61.

Il tabellone proseguirà ora con le categoria Over sino a venerdì 21.