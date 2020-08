PROMOZIONE – Il titolo dell’Atletico Aradeo viaggia verso Gallipoli. Nasce la Fiamma Jonica Gallipoli 1946

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora è arrivata anche l’ufficialità. Il Gallipoli avrà anche una squadra di Promozione, con la neonata società che nelle ultime ore ha ufficializzato l’acquisizione del titolo sportivo dall’Atletico Aradeo. Questa la nota ufficiale.

“Dopo diversi anni d’assenza – si legge nella nota -, rinasce la Fiamma Jonica Gallipoli 1946. La compagine prenderà parte al prossimo campionato di Promozione sotto il nome di Atletico Aradeo, città dalla quale è stato acquisito il titolo sportivo. Le gare interne della Fiamma Jonica si giocheranno presso lo stadio ‘Antonio Bianco’ di Gallipoli ma il nome, a livello federale e per mere questioni burocratiche, resterà quello di Atletico Aradeo per tutta la stagione 2020/21″.

“Nella scelta di far rinascere la gloriosa Fiamma Jonica non c’è assolutamente alcuna voglia di rivalsa contro chicchessia, o di ricerca di notorietà, ma solo – ed esclusivamente – passione e amore verso i colori della nostra città, con la speranza di rendere omaggio a tutti coloro che negli anni passati hanno avuto il privilegio di far parte della gloriosa Fiamma Jonica”.



“Questo nuovo progetto nasce semplicemente dal nostro essere, prima di ogni cosa, tifosi del glorioso e amato Gallo che ritieniamo un bene dell’intera collettività gallipolina. Proprio per questo motivo cercheremo di garantire, sempre e in ogni momento, trasparenza e sincerità, valori che riteniamo fondamentali sia in ambito calcistico, sia nella vita di tutti i giorni”.

“Chiediamo a tutti i nostri tifosi, a tutti gli appassionati sportivi e a tutta la cittadinanza sostegno e fiducia, perché, al di là di quelle che potranno essere le difficoltà, noi cercheremo di metterci sempre tutta la nostra passione e il nostro entusiasmo, giacché oggi questo è tutto ciò che possiamo permetterci di promettere.

PER LA NOSTRA GALLIPOLI, SEMPRE”.

Il Presidente

Vincenzo Carrozza