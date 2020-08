ARADEO – Il presidente Bruno annuncia la cessione del titolo: “La crisi post Covid non ci ha consentito di andare avanti”

Quando il peggio sembrava ormai passato, in casa Aradeo si è registrato un nuovo clamoroso ribaltone, con il titolo sportivo del compagine giallorossa che molto probabilmente migrerà verso la Città Bella, come spiegato in una breve nota dall’ormai ex presidente Biagio Bruno.

“Dopo anni di grande sacrificio e passione, ci siamo trovati costretti a compiere un passo che non avremmo mai voluto fare. Nella giornata di ieri, – racconta l’ormai ex presidente Bruno -, il titolo dell’Atletico Aradeo è stato ufficialmente ceduto nelle mani dell’imprenditore, Vincenzo Carrozza, che verosimilmente farà migrare la società verso Gallipoli. Alla base di questa sofferta decisione – prosegue Bruno -, vi sono grandi difficoltà dal punto di vista economico. Disputare un campionato di Promozione richiede un forte impegno economico che la società non è riuscita a reperire se non solo in parte, grazie ad alcune aziende che storicamente sostengono l’Atletico Aradeo. Si è cercato di allargare anche la base societaria ma con pochi risultati, pochi pure gli appassionati interessati ad essere parte attiva della società. Inoltre si son registrate forti titubanze anche sull’impianto di gioco, ormai fatiscente. Pertanto, portato a conoscenza l’amministrazione di quale era la situazione si è proceduto alla cessione del titolo sportivo. Ringrazio di cuore, tutti coloro che in questi anni hanno garantito il loro sostegno e la loro passione, dandoci la forza di andare avanti fino ad oggi”.