PROMOZIONE/B – La Fiamma Jonica mette i carichi. Attive anche Brilla Campi e Avetrana: il punto sul mercato

Anche per via di una partenza posticipata, oggi tra le società più attive sul mercato vi è senza alcun dubbio la Fiamma Jonica Gallipoli. La neonata società, nelle ultime ore, ha reso ufficiali ben cinque movimenti di mercato, con tre colpi di assoluto livello. Alla corte di mister Andrea De Marco sono arrivati il difensore argentino Matias Calabuig, il centrocampista Claudio Zaminga e l’attaccante Alessandro Carrozza, oltre ai giovani Matthias Cavallo e Cosimo Alligri. Oscar Greco va al Brilla Campi. Movimenti anche in casa Talsano, Avetrana e Veglie. Prime riconferme per il Taurisano.

Il punto sugli affari conclusi, squadra per squadra.

ARBORIS BELLI

Allenatore: M. Girolamo (C)

Riconfermati: M. Agostino (C), F. Di Cosola (A), C. Caffò (D), V. Nitti (D), F. Loliva (P), D. Leone (C), C. Barnaba (D), M. Mastronardi (A), G. Greco (C)

Nuovi: M. Pugliese (D), A. De Comite (A), M. Maggi (D), M. Dos Santos (A), M. Romanazzi (C)

ATL. TRICASE

Allenatore: G. Tartaglia (N)

Riconfermati:

Nuovi:

AVETRANA

Allenatore: E. Franco (C)

Riconfermati: E. Lecce (A), A. Talò (D), A. Rollo (D), A. D’Aversa (C), S. Calò (A), M. Trisciuzzi (D), L. Sanyang (C), S. Gioia (C), S. Maggio (C)

Nuovi: G. Angelè (D), G. Recchia (D), F. Ferrara (A), U. Baba (C), Y. Toumi (A), A. Nodriano (C), M. Schina (P), C. De Tommaso (D), A. De Pace (C), G. Baratto (C), G. Birtolo (A), A. Contestabile (P), S. De Zan (D)

BRILLA CAMPI

Allenatore: A. Patruno (C)

Riconfermati: A. Pagano (C), D. Pendinelli (P), F. Sforza (C), M. De Lorenzis (C), L. Cappello (A), G. De Ventura (C), D. Caravaglio (C), F. Resinato (A), M. Tondo (D), V. Carlà (C), A. Buono (D), G. Perlangeli (A), M. Brillantina (P), A. Iaia (D), R. Serti (A), M. Amar (A)

Nuovi: F. Tamborrino (D), M. Cortese (A), O. Greco (A)

FIAMMA JONICA GALLIPOLI

Allenatore: A. De Marco (N)

Riconfermati:

Nuovi: U. Gabrieli (P), A. Levanto (C), M. Sperti (D), F. Carrozza (C), M. Elia (D), M. Buoncore (C), M. Calabuig (D), C. Zaminga (C), A. Carrozza (A), M. Cavallo (A), C. Alligri (D), M.Iurato (A)

G. MELENDUGNO

Allenatore: D. Castrignanò (N)

Riconfermati: A. Corallo (P), R. Murrone (D), F. Colagiorgio (C), G. De Mitri (C), M. Vigliotti (C), L. De Vito (A), S. Brindisi (A), M. De Luca (A), P. Pighin (A)

Nuovi: F. Magnolo (D), R. Permeti (C), G. Perrone (D), G. Fasiello (D), A. Bruno (P), F. Longo (C)

LEVERANO

Allenatore: A. Renis (N)

Riconfermati: R. Giannuzzi (C), F. Miccoli (D), L. Paiano (C), N. Puscio (A), L. Quarta (A), N. De Benedictis (A), F. Erroi (D), L. Trama (P), C. Dell’Anna (D)

Nuovi: M. Perrone (D), C. Colapietro (P), A. De Michele (A)

NOVOLI

Allenatore: R. Cornacchia (C)

Riconfermati: G. Marasco (C), G. Quarta (C), F. Indirli (D), F. Liaci (D), P. Leaci (C), G. De Blasi (C), D. Maggio (P), G. Lamendola (D), F. Fedele (A), E. Cappellini (A), G. Gigante (D)

Nuovi: D. De Giorgi (D ’85), M. Annis (A), P. Gennari (A), D. De Giorgi (A ’93), A. Nocco (C), S. Pulimeno (D), G. Gallo (P), S. Marti (C)

POLIMNIA

Allenatore: M. Muserra (N)

Riconfermati: F. Sabato (C), M. Mancini (C), A. De Donato (A), D. Schirone (C), V. Lofano (D), R. Romanazzi (D), A. Giannuzzi (A), S. Zaccaria (C), C. Satalino (C)

Nuovi: P. Pellegrini (P), F. Selicati (C), F. Mongiello (A), N. Lanave (A), A. Gernone (D)

SPARTAN BOYS GINOSA

Allenatore: V. Passarelli (C)

Riconfermati: G. Basile (A)

Nuovi: C. Camassa (D), L. Galeandro (A), R. Collocolo (C), M. Cellamare (C), A. Passiatore (C), V. Cirrotola (D), A. D’Arcante (C)

TALSANO

Allenatore: G. Pettinicchio (C)

Riconfermati: M. Fischetti (P), C. Montervino (D), K. Capuano (D), E. Albano (D), M. Ciardo (D), D. Lagioia (D), F. Franco (D), F. Tonti (D), D. Dima (C), G. Zaccetta (C), M. Cellamare (C), S. Peluso (C), R. Grillo (C), R. Marangiolo (C), L. Intermite (C), C. Peluso (A), M. Rossi (A)

Nuovi: A. Di Bartolomeo (C), Miccolo (P), E. Fago (D), Diatta Bakary “Fote” (A)

TAURISANO

Allenatore: R. Stifani (C)

Riconfermati: A. Annunziata (P), A. Ciurlia (D), G. Mele (D), G. Di Seclì (D), L. Zilli (C), R. Preite (C), S. Scarlino (C), A. Manganaro (A), V. Botrugno (A), M. Luca (A), D. Santoro (A)

Nuovi:

VEGLIE

Allenatore: C. Maci (N)

Riconfermati:

Nuovi: M. Mummolo (P), R. Rizzo (A), A. Culiersi (D), A. Marasco (C), S. Guerrieri (D), G. Caputo (C), E. Rinaldi (C), V. Baldassarre (A), N. Andriani (C), J. Elia (D), S. Errico (D), F. Lorenzo (A), D. De Matteis (D), A. De Luca (A), F. Aulita (C), F. Commendatore (C)

V. LOCOROTONDO

Allenatore: G. Rosato (C)

Riconfermati: A. Laneve (A), M. Ancona (D), V. Galiano (C), G.I. Palazzo (C), C. Venere (C), M. Rosato (C), G. Pascullo (D), M. Tagliente (D), A. Oliva (D/C), P. Speciale (C), G. Palmisano (A)

Nuovi: G. Amodio (A), M. Maggi (P), D. Salamina (C), D. Longo (A), F. Campanella (D), G. Legrottaglie (D), M. Epifanio (D), G. Liuzzi (P), G. Camassa (C), A. Proscia (D)