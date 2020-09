UGENTO – Ameco sarà ancora il main sponsor. Tutte le novità nei quadri societari, tecnici e dirigenziali

Per il quarto anno consecutivo, Ameco sarà il main sponsor dell’Asd Ugento. Novità anche nei quadri tecnici e dirigenziali. “Tra le novità più importanti – si legge in una nota del club – c’è quella di delegare le funzioni sportive rispetto alla più complessa attività associativa, quest’ultima cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. Una struttura ancora più completa e professionale, che garantirà una sempre maggiore attenzione e cura rispetto a un progetto sportivo che, radicato da tempo sul territorio e capace di ottenere risultati straordinari, guarda al futuro nella convinzione che rimanga imprescindibile la pianificazione economica, il controllo dei conti e l’ottimizzazione delle risorse a disposizione”.

Questo il nuovo quadro societario:

Massimo De Nuzzo: presidente e legale rappresentante; Dario Reho: presidente delegato e operativo; Cosimo Bellisario: vicepresidente; Emanuele De Gaetani: segretario e tesoriere; Edoardo Macagnino, Tommaso Rizzo, Donato Citignola, Luigi Reho, Antonio Macagnino, Martino Franza, Salvatore De Gaetani, Paride Sanapo, Gianluca Pierri, Francesco Grezio, Enzo Arghirò e Lucio Paiano: consiglieri

Di seguito il quadro dei dirigenti operativi:

Diego De Cillis: direttore generale; Fiorenzo Sarcinella: direttore sportivo; Carmine Congedi, Edoardo Macagnino e Lucio Paiano: team manager; Massimo Arghirò: marketing e comunicazione

Lo staff ufficiale 2020/21:

Cosimo Oliva: allenatore prima squadra; Tonio Sarcinella: allenatore in seconda; Marco Buccarella: allenatore dei portieri; Matteo Laporta: preparatore atletico; Francesco Longo: recupero infortuni; Salvatore Abatelillo: medico sociale; Paolo Cisternino: fisioterapista; Moisa Fattizzo: infermiera; Silvio Pellico: magazziniere

Così Eugenio Filograna, patron di Ameco: “Mi piace il calcio, in particolare quello dilettantistico. Lo ritengo formativo e socialmente utile. Ho seguito il Casarano da casaranese e ho sempre costruito una squadra forte e ricca di qualità e regalato emozioni alla cittadinanza e alla tifoseria. Sono accanto all’Ugento – continua Filograna – perché conosco il dirigente Cosimino Bellisario e mister Mimmo Oliva e le loro qualità umane prima che tecniche. Nell’Ugento Calcio ci sono tanti miei ex calciatori”. Il main sponsor è molto legato alla terra ugentina: «Ugento, in particolare Torre San Giovanni sono i miei luoghi delle vacanze – ammette Filograna – posti nei quali soprattutto nel periodo estivo vivono molti miei parenti. Ho simpatia per quel territorio, seguo con attenzione l’attività del sindaco Lecci e dell’amministrazione comunale e sono convinto che la città possa avere un futuro roseo. Il mio impegno – conclude – sia da stimolo per tutta l’imprenditoria locale, affinché possa credere di più nella compagine giallorossa. Una squadra che ha raccolto risultati sportivi importanti e ha portato in giro per la Puglia il nome di Ugento”.