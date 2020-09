ECCELLENZA/B – Figliomeni-Racale è già finita? Si muovono Ugento, Grottaglie e Castellaneta: il punto sul mercato

Aggiornamento numero tre per ciò che riguarda il mercato del girone B d’Eccellenza Pugliese.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il matrimonio tra Figliomeni e l’Atletico Racale sarebbe già ai titoli di coda, con l’attaccante classe 1994 che sembra ormai aver salutato il gruppo, senza nemmeno prendere parte all’amichevole odierna che ha visto gli uomini di mister Sportillo affrontare il Taurisano. Una grana non certamente semplice da risolvere per il ds Garofalo: i biancazzurri, dopo aver perso Presicce per motivi prettamente personali, si trovano ora con un numero ridotto d’attaccanti e con la nuova stagione che appare ormai alle porte. Il Gallipoli si assicura le prestazioni del giovane difensore Rubén Semola, mentre il Martina ha definito l’operazione con l’attaccante ex Fortis Altamura Giuseppe Ardino. Importanti movimenti anche in casa Castellaneta, Grottaglie e Sava. A Ugento sbarcano Matteo Bibba, Manuel Vergori e Drissa Diarra.

P.S.: Lo schema è in fase di aggiornamento, quindi è provvisorio, ed è stato redatto consultando i comunicati ufficiali delle rispettive società. Chiediamo, cortesemente, agli uffici stampa di ogni club, di comunicarci eventuali errori o modifiche da effettuare, contattandoci via mail (redazione@salentosport.net) o via Messenger dalla nostra Pagina Facebook. Grazie

ATL. RACALE

Allenatore: P. Sportillo (Confermato)

Riconfermati: T. Panico (C), G. Parlati (C), E. Barone (C), R. Aprile (C), P. D’Errico (A), L. Romano (D), S. Passaseo (P), J.I. Lopez (A),A. Casalino (D), L. Schirosi (D), G. Macchia (D), M. Torsello (C), F. Greco (D)

Nuovi: A. Pirretti (C), A. Portaccio (C), M. Greco (D), G. Mosca (A), R. Girardi (C)

CASTELLANETA

Allenatore: F. Danza (Nuovo)

Riconfermati: R. Russo (D), E. Fago (D), L. Favale (A)

Nuovi: M. Armenise (C), F. Fonzino (C), I. Lecce (D), G. Ramirez (D), A. Ferrarese (D)

DE CAGNA OTRANTO

Allenatore: A. Manco (Nuovo)

Riconfermati: A. Caroppo (P), F. Mariano (C), A. Villani (A), S. Schiavone (D), C. Schirinzi (A), F. Plevi (A), G. Cisternino (C), S. Vergari (C), G. Bolognese (A), F. Trovè (D), G. Giannaccari (P, fp), M. Marzo (A, fp), A. Belmonte (A, fp), J. Mancarella (C)

Nuovi: G. Rupe (D), P. Desiderato (C), S. Meneses (A), L. Franco (C), R. Frisullo (D), R. Palumbo (C)

DEGHI

Allenatore: A. Salvadore (Nuovo)

Riconfermati:

Nuovi:

GALLIPOLI

Allenatore: A. Toma (Nuovo)

Riconfermati: D. De Leo (C), G. Carrino (G), E. De Santis (P)

Nuovi: D. Manisi (A), M. Castello (D), L. Ferramosca (A), A. Mangione (C), V. Macchia (A), M. Pastore (A), A. Papallo (D), T. Moio Pace (C), G. Potenza (A), G.O. Buongarzoni (C), L. Basualdo (D), J.I. Echarri (A), J. Martinez (P), R. Semola (D)

GINOSA

Allenatore: A. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: D. Pignatale (D), L. Casale (C), P. Carlucci (D), R. Scarci (A), F. Tanzi (P), G. Giampetruzzi (P), F. Loconte (A)

Nuovi: V. Colaianni (D), L. Guerra (C), G. Difino (D), F. Mignogna (A)

MANDURIA

Allenatore: G. Cosma (Confermato)

Riconfermati: G. Mummolo (A), M. Napolitano (C), C. Scatigna (D), A. Danese (D), G. Conte (D), G. Malagnino (A), A. De Marco (P), M. Calò (D), N. Riezzo (A), A. Zaccaria (A), B. Nyassi (C)

Nuovi: I.N. Pigozzi (C), Y. Pizzi (P), S. Carrara (A), L.D. Cereseto (A), A.C. Pissinis (D), N. Caruso (A)

MARTINA

Allenatore: M. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: J. Delgado (A)

Nuovi: C. Ancora (A), L.A. Diez Tato (C), J. Barrera (D), P. Camporeale (C), D. Fruci (D), D. Marino (C), R. Mangialardi (C), G. De Carolis (D), E. Bacca (P), G. Ardino (A)

AEL GROTTAGLIE

Allenatore: V. Pizzonia (C)

Riconfermati: M. D’Andria (C), C. Miale (D), F. Appeso (D), C. Venneri (C), L. Sangermano (A), F. Fonzino (C), M. Napolitano (C)

Nuovi: M.F. Bringas (C), A. Doukoure (A), M. Turco (A), G. Venza (A), M. Caporusso (A), U.C. Raponi (D), F. Galeone (D), M. Fumarola (C), E.Pisano (D), L.Formuso (A), C. D’Amicis (C), T. Pardo (A), C. Emilio (P)

SOCCER MASSAFRA

Allenatore: L. D’Alena (Nuovo)

Riconfermati: A. Bruno (D), F. Coronese (D)

Nuovi: P. Zotti (A), T. Marchionna (C), F. Ranieri (A), D. Manfredini (D), A. Cannito (C), F. Zingrino (P), A. Gallitelli (P), J.P. Pellisson (D), V. Dentamaro (D), P. Pizzaleo (P), M. Bitetti (D), L. Panzarea (C), A. Dimatera (A), N. Cantalice (D), D. Macaluso (D), N. Pinto (C), G. Manzari (A), L. Serri (A), I.M. Gomes Forbes (A), A. Anglani (D)

SAVA

Allenatore: G. Marangio (Confermato)

Riconfermati: C. Vasco (A), A. Stabile (D), A. Eleni (C), F. Cimino (C), S. Amaddio (D), C. Biasi (D), D. Colluto (C), V. Cellamare (A), G. Voges (D), E. Andriani (C), A. Maraglino (P), A. Beltrame (A)

Nuovi: V. Molfetta (C), G. Camisa (D), M. D’Ambrosio (D), P. Monopoli (C), M. Raimondo (C), M. Morelli (A), G. Greco (P), L. Stanisci (P), A. D’Arcante (C), D. Lavacca (A), M. Caracciolo (D), V. Passante (P)

TOMA MAGLIE

Allenatore: O. Mitri (Confermato)

Riconfermati: F. Nuzzo (C), M. De Vita (D), G. Rizzo (D), A. De Pascalis (A), F. Nero (A), E. Tagarelli (C), M. Chiri (D), S. Fiorentino (A)

Nuovi: S. Pasca (D), D. Alessandrì (D), A. Esposito (P), E. Parisi (P), D. Luperto (C), M. Palazzo (A), P. Indino (C), T. Magagnino (C), G. Negro (A), A. Castrì (A), P.M. Tourè (A)

UGENTO

Allenatore: M. Oliva (Confermato)

Riconfermati: L. Garcia (A), E. Martinez (D), I. Regner (A), A. Maiolo (C), S. Signore (D), U. Solidoro (C), D. Sciacca (A), G. Sansò (C), D. Pino (P), G. Solidoro (C), A. Iannone (D), C. Chirivì (C), G. Marasco (C), A. Corciulo (C)

Nuovi: M. Vergori (C), D. Diarra (C), M. Bibba (P), R. Tardini (A), D. Soria (C)

V. MATINO

Allenatore: G. Branà (Confermato)

Riconfermati: S. D’Amicis (D), M. Caroli (P), K. Soumalia (C), D. Cavaliere (D), G. De Matteis (A), M. Margagliotti (D), A. Tundo (A)

Nuovi: D. Salto (D), J.B. Salguero (A), G. Alemanni (A), E. Giambuzzi (D/C)