PROMOZIONE – Coppa Italia, il regolamento e il calendario della fase regionale

Detto degli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia Promozione Puglia (che leggerete QUI), vediamo cosa prevede il regolamento e qual è il calendario della manifestazione.

Le 28 società si affronteranno nel primo turno eliminatorio con gare di andata e ritorno e con regole “Uefa” sui gol segnati in trasferta. In caso di parità assoluta, si tireranno subito i rigori. Sostanzialmente identica la seconda fase, nella quale giocherà in casa la prima gara chi, nel turno precedente, aveva giocato in trasferta. Sarà il sorteggio, poi, a sbrogliare eventuali casi particolari.

Nella terza fase, le sette vincitrici saranno suddivise in un quadrangolare eliminatorio e un triangolare eliminatorio. Le vincitrici della terza fase andranno a giocarsi la finale con gara di andata e ritorno. La società vincitrice della Coppa Italia Promozione sarà inserita nella graduatoria per le ammissioni al campionato di Eccellenza 2021/22 in caso di posti vacanti.

Nel quadrangolare le partite di primo e secondo turno si giocheranno con gare di andata e ritorno. Le gare del triangolare, invece, prevedono il sorteggio per la prima partita; nella seconda, chi ha perso o pareggiato in casa nella partita precedente, andrà a affrontare la squadra che, nella prima giornata, ha riposato; nella terza giornata, infine, si affronteranno le restanti due squadre. Tutte giocheranno due gare, una in casa e una in trasferta: chi avrà totalizzato più punti (o chi avrà una miglior differenza reti), passerà il turno.

Nelle finali, infine, sono previsti i supplementari in caso di parità nel doppio confronto, e poi eventualmente i rigori.

Il calendario:

Prima fase: andata 20/09/20; ritorno 27/09/20

Seconda fase: andata 15/10/20; ritorno 12/11/20

Terza fase – triangolare: prima giornata 14/01/21; seconda giornata 28/01/21; terza giornata 11/02/21

Terza fase – quadrangolare: prima giornata 14/01/21; seconda giornata 28/01/21; terza giornata 11/02/21; quarta giornata 25/02/21

Finale regionale: andata 11/03/21; ritorno 25/03/21