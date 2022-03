SERIE B – Parma, ultima tappa per il Lecce prima della sospirata sosta: programma e arbitri della 31ª

Ultima tappa Parma, poi la pausa. Il Lecce, domani pomeriggio, andrà a far visita alla squadra di Beppe Iachini per la seconda volta in questa stagione, dopo averci passato il Ferragosto in Coppa Italia. In quell’occasione, s’imposero i giallorossi per 1-3 con la doppietta di Coda e il gol di Tuia a ribaltare l’iniziale vantaggio emiliano di Brunetta.

Ma sarà tutta un’altra storia rispetto a quella partita. Allora, sulla panchina del Parma siedeva Maresca; domani ci siederà, virtualmente, Iachini, assente perché squalificato. Dopo la sconfitta casalinga del 19 febbraio, 2-3 con la Ternana, il Parma ha infilato una serie positiva di sei risultati utili consecutivi, pareggiando a Pisa, battendo in casa la Spal, pareggiando a Monza e in casa con Reggina e Cittadella e vincendo, nell’ultimo turno, 0-1 a Vicenza. Una formazione, quella gialloblù, costruita per stravincere il campionato a suon d’investimenti e che si ritrova a galleggiare nella zona anonima della classifica, decisamente lontana dalla zona playout e decisamente lontana dalla zona playoff.

Sarà, comunque, una gara da prendere con le dovute cautele, giacché si è visto che, in questo campionato di Serie B, nulla è scontato. All’andata fu Massimo Coda Show, autore di una tripletta a Buffon. Di Strefezza il gol del provvisorio 3-0.

Anche per la Cremonese capolista ci sarà una trasferta emiliana da affrontare, quella con la Spal. Il Pisa ospiterà il Cittadella, il Monza se la vedrà col Crotone; il Benevento è atteso dalla trasferta di Frosinone. Per il Brescia, invece, viaggio a Lignano a sfidare il Pordenone, ultimo in classifica ma, mercoledì, restio a cedere il passo alla Cremonese.

Tra Coppa Italia e campionato, Parma e Lecce si sono affrontate ben 26 volte. Il bilancio conta 13 vittorie parmensi, otto pareggi, cinque leccesi. Gara di Coppa Italia a parte, il Lecce, in campionato, non vince al “Tardini” dal febbraio 2011, con lo splendido gol di Chevanton al 92′ a fissare lo 0-1. L’ultimo confronto in campionato risale al gennaio 2020 in Serie A, vittoria del Parma per 2-0 con gol di Iacoponi e Cornelius.

Arbitrerà Rapuano di Rimini (2 vittorie Lecce, un pareggio, due sconfitte – dati wlecce.it).

Programma e arbitri della 31esima giornata:

sab. ore 14

Monza-Crotone: Daniele Paterna di Teramo (Macaddino-Barone; IV Marini N.; VAR Mazzoleni-Capaldo)

Parma-Lecce: Antonio Rapuano di Rimini (Lo Cicero-Lombardi; IV Giordano; VAR Maggioni-Rocca)

Reggina-Cosenza: Antonio Giua di Pisa (Cipressa-Lombardo; IV Maranesi; VAR Massini-Dei Giudici)

Ternana-Alessandria: Eugenio Abbattista di Molfetta (Robilotta-Vigile; IV Cascone; VAR Dionisi-Di Monte)

Frosinone-Benevento: Davide Ghersini di Genova (Scarpa-Garzelli; IV Carella; VAR Doveri-Fiore)

—

dom. ore 14

LR Vicenza-Ascoli: Alberto Santoro di Messina (Mastrodonato-Vono; IV Di Graci; VAR Di Martino-Raspollini)

Perugia-Como: Marco Serra di Torino (Perrotti-D’Ascanio; IV Acanfora; VAR Marini-Affatato)

Pisa-Cittadella: Gianluca Aureliano di Bologna (Moro-Muto; IV Longo F.; IV Minelli-Rossi L.)

—

dom. ore 16.15

Pordenone-Brescia: Niccolò Baroni di Firenze (Pagnotta-Schirru; IV Marotta; VAR Prontera-Margani)

Spal-Cremonese: Luca Pairetto di Nichelino (Prenna-Scatragli; IV Fontani; VAR Sacchi-Rossi C.)

—

CLASSIFICA: Cremonese 56; Lecce e Pisa 55; Monza 54; Brescia 53; Benevento* 51; Ascoli 49; Frosinone 48; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 40; Parma, Ternana, Como 38; Spal 32; Alessandria 25; Cosenza* 24; LR Vicenza 21; Crotone 19; Pordenone 13.

(foto: un’immagine della partita d’andata, contrasto Coda-Danilo – ph Coribello/SalentoSport)