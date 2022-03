LECCE – Baroni e l’ostacolo Parma: “Avversario quotato, ma noi abbiamo voglia e coraggio”. I convocati

Nuova vigilia di campionato per il Lecce, che domani pomeriggio se la vedrà tra le mura amiche con il Parma. A presentare il match è stato il tecnico Marco Baroni.

Il Parma è avversario di qualità al netto della classifica: “Domani giocheremo contro una squadra che Transfermarkt quota il doppio del Lecce, ma noi abbiamo una forza dentro che non ci farà lasciare nulla all’intentato. Siamo coraggiosi, vogliosi e determinati”.

Quando va sotto il Lecce raramente riesce a cambiare le sorti del match: “Ribaltato il risultato solo una volta in otto volte che siamo andati in svantaggio? Non sono un recriminatore, ogni gara necessita di analisi attente che sposti qualcosa in avanti. Questa squadra non molla mai, è il nostro DNA e si va nelle partite più importanti, dobbiamo essere presenti mentalmente ed energicamente, con vigore e spessore. Sono queste le componenti che spostano gli episodi. La squadra non è mai doma, non molla mai e ci dobbiamo tenere stretto questo valore. Siamo pronti alle difficoltà del Parma”.

Dopo l’Emilia, la sosta: “Desidero tanto questa pausa perché torneremo a lavorare con attenzione e cura dei dettagli. E’ chiaro che partite così sono state una carneficina per tutti, è chiaro questo. Pesa tutto, le nostre trasferte sono più complicate rispetto per esempio alla Cremonese. Non vogliamo però alibi, nemmeno mezzo”.

A Cosenza sfondare è stato più complicato del previsto: “Noi abbiamo un destino, è quello di fare calcio contro squadre che stanno davanti l’area di rigore. E’ difficile anche per il Manchester City, non per noi. L’errore è cercare di sfondare centralmente invece di sfruttare le fasce. Non avevamo il pensiero della finalizzazione da fare in zone di campo dove c’era meno densità. La squadra deve capire che la nostra forza è là. Ci siamo trovati per eccesso di voglia a giocare centralmente, erano le zone più intasate quando invece la nostra forza è nelle catene”.

Riguardo ad alcuni elementi: “Vediamo. Helgason si è allenato bene, ha avuto un problema alla caviglia ma è arruolato. In difesa? Domani parlerò con Tuia e vediamo. Di Mariano non ha i 90 minuti ma potrebbe servirci per uno spezzone di gara”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Samooja

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Tuia

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Helgason

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Asencio, Rodriguez, Di Mariano

Non convocati: Gabriel (inf.), Bleve (inf.), Faragò (inf.), Simic (inf.), Dermaku (inf.).

(foto: T. Helgason, salta Cosenza – ph archivio Coribello/SalentoSport)