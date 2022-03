DILETTANTI – Coppa Italia Promozione, la finale sarà Avetrana-Foggia Incedit. Coppa Puglia, risultati ritorno ottavi

Sarà Avetrana-Foggia Incedit la finale di Coppa Italia Promozione 2021/22. Ieri, la compagine dauna ha vinto la gara 4 del quadrangolare, battendo per 1-0 il Bitritto Norba, dopo aver pareggiato per 2-2 in gara 3. In virtù di questo risultato, quindi, il Foggia Incedit accede alla doppia finale, in programma il 31 marzo e il 14 aprile, con sorteggio da effettuare nei prossimi giorni.

In Coppa Puglia, ieri pomeriggio, si sono giocate le gare di ritorno degli ottavi di finale. Di seguito i risultati e le qualificate ai quarti (31 marzo andata, 14 aprile ritorno).

COPPA PUGLIA – RITORNO OTTAVI DI FINALE

Audace Cagnano-Nuova Daunia 2-0 (and. 0-0)

Canusium-Città di Trani 4-4 (and. 0-2)

Levante Azzurro-Virtus Palese 3-1 (and. 2-3)

Real Mottola-FC Santeramo 2-4 (and. 3-3)

Atl. Martina-Ceglie 1-2 (and. 2-7)

DB Manduria-Mesagne 3-5 (and. 0-4)

Rinascita Refugees-Salve (Galatone) 2-1 (and. 3-4)

Città di Poggiardo-Cursi 2-3 (and. 2-2)