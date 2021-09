SERIE B – Lecce, c’è la tua bestia nera che ti attende: programma e arbitri della 6ª giornata

Si chiude il trittico di campionato con la sesta giornata di Serie B che si snoderà tra domani e domenica. Per il Lecce c’è l’ostacolo Cittadella di Edoardo Gorini, già vice di Venturato, che, l’anno scorso, ha portato i suoi ragazzi a un soffio dalla Serie A, persa in extremis col Venezia nella finale playoff. I veneti hanno fatto il pieno nelle tre gare casalinghe, vincendole tutte (contro Vicenza, Crotone e Pordenone), perdendo le due in trasferta contro Cremonese e, tre giorni fa, Benevento, sotto i colpi di un implacabile Gianluca Lapadula.

Il Lecce non può vantare piacevoli ricordi nelle tre gare giocate al “Tombolato”: due sconfitte (3-0 nel 2009/10, 4-1 nel 2018/19) e un pareggio, quello per 2-2 dello scorso 30 dicembre con reti di Ogunseye, doppietta di Coda e Tavernelli. La gara di ritorno, poi, fu l’inizio della pessima volata finale dell’allora squadra di Corini, che fu beffata, al Via del Mare, per 1-3 (D’Urso, Rosafio, Proia; Coda per il momentaneo 1-1). Quella sconfitta lasciò il segno, giacché, Lucioni e compagni, raccolsero solo un punto nelle restanti tre gare, dilapidando il discreto vantaggio accumulato sino a quel momento. In generale, in sei incontri contro il Cittadella, il Lecce non ha mai vinto.

Un ex e un salentino purosangue nella rosa dei granata: il primo è Giacomo Beretta, 31 presenze e sette gol in gare ufficiali nel Lecce 2013/14; il secondo è Luigi Cuppone, attaccante classe 1997 nativo di Neviano e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, prima di spiccare il volo verso Carpi, Lugano (di Zeman), Triestina, Vicenza, Pisa, Paganese, Monopoli, Casertana (l’anno scorso 33 presenze e 14 reti in C). Cuppone ha esordito martedì sera a Benevento, giocando 35 minuti.

Al “Tombolato” arbitrerà Matteo Gariglio di Pinerolo, alla prima coi giallorossi.

Il quadro della sesta giornata:

sab. ore 14

Ascoli-Brescia: Massimi (Zingarelli-Rocca; IV Cascone; VAR Pezzuto-Valeriani)

Cittadella-Lecce: Gariglio (Perrotti-Pagnotta; IV Calzavara; VAR Mazzoleni-Capaldo)

Como-Benevento: Zufferli (Grossi-Garzelli; IV Taricone; VAR Banti-Muto)

Monza-Pordenone: Baroni (Cipressa-La Notte; IV Catanoso; VAR Serra-Affatato)

—

sab, ore 16.15

Reggina-Frosinone: Sozza (Trinchieri-Cipriani; IV Frascaro; VAR Marinelli-Rossi L.)

—

sab. ore 18.30

Cosenza-Crotone: Chiffi (Palermo-Di Monte; IV Maranesi; VAR Di Paolo-Margani)

—

dom. ore 14

Perugia-Alessandria: Marini (Fiore-Macaddino; IV Ricci; VAR Paterna-Baccini)

—

dom. ore 16.15

Parma-Pisa: Prontera (Mondin-Dei Giudici; IV Giaccaglia; VAR Sacchi-Cecconi)

—

dom. ore 20.30

LR Vicenza-Cremonese: Santoro (De Meo-Raspollini; IV Andreano; VAR Rapuano-Pagliardini)

Ternana-Spal: Marcenaro (Alassio-Massara; IV Rinaldi; VAR Dionisi-Liberti)

—

CLASSIFICA: Pisa 15 – Ascoli 12 – Brescia 11 – Benevento 10 – Frosinone, Cremonese, Reggina, Ccittadella 9 – Perugia, Lecce 8 – Spal, Parma, Cosenza 7 – Monza 6 – Ternana 4 – Crotone 3 – Como 2 – Pordenone 1 – LR Vicenza e Alessandria 0.

(foto: Luigi Cuppone, attaccante del Cittadella originario di Neviano – archivio)